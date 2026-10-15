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У Німеччині пасажир намагався провезти отруйних змій у пляшках та шкарпетках

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Німеччині пасажир намагався провезти отруйних змій у пляшках та шкарпетках
Частина рептилій не пережила перельоту з Мексики до Німеччини
фото: митна служба Німеччини

Митники перевірили багаж чоловіка через підозру у перевезенні наркотиків, але натомість виявили 92 рептилії

В аеропорту Кельн-Бонн у Німеччині митники виявили у валізі 45-річного мексиканця 37 отруйних змій та 55 ящірок. Чоловік намагався незаконно ввезти рептилій до країни, сховавши їх у пляшках із шампунем, кремом, пластикових контейнерах та згорнутих шкарпетках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Увагу митників привернула поведінка пасажира, який працює пожежником у Мексиці. Чоловік виглядав надто знервованим, коли намагався пройти через зелений коридор аеропорту, призначений для людей, які не мають товарів для декларування.

Співробітники митниці провели тест на наркотики, який показав позитивний результат на кокаїн. Після цього вони вирішили оглянути валізу мексиканця.

Наркотиків у багажі митники не знайшли. Натомість вони виявили десятки живих рептилій, серед яких були гадюки, гримучі змії та ігуани. «Мої колеги в аеропорту звикли до всього, що стосується сувенірів у валізах, але 37 живих отруйних змій і 55 ящірок з Мексики ми ще ніколи не бачили», – розповів речник митного управління Кельна Єнс Аланд.

За словами посадовця, деяких тварин перевозили в неприйнятних умовах. Частина рептилій загинула під час подорожі з Мехіко через Стамбул.

Чоловік пояснив митникам, що перевозив тварин на прохання свого знайомого з Бразилії. Його ім'я не розголошують. Зрештою мексиканцю відмовили у в'їзді до Німеччини та відправили літаком назад до Стамбула.  Рептилій, які вижили, передано під опіку спеціалізованої зміїної ферми.

Нагадаємо, у червні 2025 року в Індії було затримано чоловіка, який намагався незаконно ввезти з Таїланду 52 рептилії, серед яких було 47 отруйних змій. У його багажі митники виявили три павукохвості гадюки, 44 індонезійські гадюки та п'ять зубчастих листових черепах. Пасажир не мав необхідних дозволів і ліцензій на перевезення тварин, тому його заарештували.

Теги: Німеччина Мексика аеропорт митниця наркотики тварини

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