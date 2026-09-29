Ханукальні дзиги та ікона XIX століття: київські митники зупинили контрабанду реліквій

Артефакти виявили під час митного контролю міжнародних поштових відправлень

Київська митниця зупинила спробу незаконного пересилання за кордон старовинних культурних цінностей – ханукальних дзиг, старообрядницької ікони та напрестольного хреста. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці, інформує «Главком».

Артефакти виявили під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Дзиги та хрест намагалися відправити до США, а ікону – до Естонії. Для встановлення цінності знахідок їх направили на експертизу до Національного музею історії України.

За висновком експертів, три маленькі дзиги – традиційні для єврейської культури дрейдли. Це атрибут давньої гри, в яку діти грають під час святкування Хануки. На гранях дрейдлів зображені літери івриту, що складають фразу «Велике диво сталося там».

Історія цієї гри пов’язана з подіями ІІ століття до н.е. У 167 році до н.е. сирійський цар Антіох суттєво обмежив права юдеїв у дотриманні релігійних заповідей та заборонив вивчення Тори. Юдеї були змушені вивчати її таємно, ховаючись у печерах. За переказами, біля входу залишали дітей, які, помітивши наближення стражників, починали галасливо гратися дрейдлами, щоб дорослі встигли сховати сувої Тори.

Ханукальні дзиги фото: Державна митна служба України/Facebook

Виявлені дрейдли мають археологічне походження. Подібні предмети представлені в музейних зібраннях України досить обмежено.

Металева ікона Пресвятої Богородиці «Усіх Скорботних Радість» – зразок старообрядницької міднолитої пластики ХІХ століття. Такі іконки носили як оберіг або підвішували біля узголів’я хворих.

Металева ікона Пресвятої Богородиці «Усіх Скорботних Радість» фото: Державна митна служба України

Виявлений восьмикінцевий хрест – це хрест-розп’яття напрестольний. Вони стали обов’язковим атрибутом священників, які надягають їх під час висвячення.

Напрестольний хрест, вилучений митниками фото: Державна митна служба України/Facebook

Оскільки дозвільних документів на вивезення культурних цінностей надано не було, митники склали протоколи про порушення митних правил. Старожитності вилучено до рішення суду.

Нагадаємо, київська митниця вилучила з міжнародних поштових відправлень козацькі персні XVII століття та рідкісний портативний патефон «СП-1», які намагалися незаконно переслати за кордон – до Польщі та Ізраїлю. Під час митного контролю правоохоронці виявили предмети з ознаками старовини та направили їх на експертизу до Національного музею історії України. Фахівці підтвердили, що вилучені срібні персні – це автентичні чоловічі прикраси козацької доби XVII століття з археологічним походженням, оздоблені гравірованим орнаментом.

Раніше київські митники завадили вивезенню до Австралії раритетної банкноти УНР 1918 року. Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, що прямувало з Києва до Австралії, інспектори митниці виявили цінну історичну знахідку – справжню 100-гривневу банкноту часів Української Народної Республіки. Цей грошовий знак, емітований у 1918 році, є свідченням того, що ще понад сто років тому Україна мала власну фінансову систему та державну символіку.