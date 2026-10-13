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Поділ на черги відключень світла у Києві скасовано: де перевірити індивідуальні графіки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поділ на черги відключень світла у Києві скасовано: де перевірити індивідуальні графіки
Ворожі атаки, пошкодження інфраструктури, технічні аварії або нові команди НЕК Укренерго можуть змінювати обсяги обмежень
фото: ДТЕК Київські електромережі

Шукати свій будинок у списках груп не потрібно – кожна адреса має власний персональний графік

Через складну ситуацію в енергосистемі за командою НЕК «Укренерго» в Києві застосовують стабілізаційні відключення за індивідуальними графіками. Звичний розподіл на черги та підчерги у столиці наразі скасували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  ДТЕК Київські електромережі.

«Шукати свій будинок у списках груп не потрібно – кожна адреса має власний персональний графік. Перевірити його можна в офіційних сервісах ДТЕК Київські електромережі та у застосунку «Київ Цифровий», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що для кожної адреси є свій графік. Індивідуальні графіки розраховуються окремо для кожного будинку: «Навіть сусідні будівлі можуть мати різні періоди відключень через особливості схеми живлення та технічні можливості мережі. Щоб отримати точну інформацію, орієнтуйтеся лише на дані за вашою конкретною адресою (вулиця та номер будинку)».

Енергетики пояснюють, що «індивідуальний графік – це орієнтир на добу. Проте ситуація в енергосистемі динамічна. Ворожі атаки, пошкодження інфраструктури, технічні аварії або нові команди НЕК Укренерго можуть змінювати обсяги обмежень. У таких випадках графік коригується протягом дня, а у разі критичного дефіциту можуть застосовуватися екстрені відключення».

Тож варто перевіряти протягом дня актуальну інформацію за своєю адресою.

Де перевірити графік:

  • на сайті ДТЕК Київські електромережі;
  • у чат-ботах компанії в Telegram та Viber;
  • у застосунку Київ Цифровий.

Нагадаємо, у Київській області 13 жовтня 2026 року скасовано екстрені відключення електроенергії. Регіон повертається до стабілізаційних графіків. 

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

Теги: Київ ДТЕК відключення світла

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