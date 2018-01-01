Київські депутати пересядуть із «Рейндж Роверів» у маршрутки?

Депутати Київради домовилися раз на тиждень постить у соцмережу селфі з громадського транспорту

Депутати Київради домовилися щотижня їздити у громадському транспорті і викладати звідти селфі у соцмережу, щоб покращити якість пасажирських перевезень в столиці і зрозуміти проблеми. Разом з ними це має робити керівництво «Київпастрансу». Таку пропозицію депутата від «Самопомочі» Сергія Харчука на засіданні



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Мер Києва Віталій Кличко в метро (архівне фото)

Депутати Київради домовилися раз на тиждень постить у соцмережу селфі з громадського транспорту

Депутати Київради домовилися щотижня їздити у громадському транспорті і викладати звідти селфі у соцмережу, щоб покращити якість пасажирських перевезень в столиці і зрозуміти проблеми.

Разом з ними це має робити керівництво «Київпастрансу».

Таку пропозицію депутата від «Самопомочі» Сергія Харчука на засіданні транспортної комісії 31 січня одноголосно підтримали депутати, повідомляє рух Чесно.

«Пропоную такий регулярний флешмоб. У нас же люблять люди постити свої селфі на фоні підйомника в Буковелі чи на закордонному гірськолижному курорті. Давайте всі члени комісії і керівництво «Київпастрансу» один раз на тиждень постить селфі в мережу не «Мамо, я поїв і я в шапці», а «Мамо, я в 453 чи 417 маршрутці». А другий тиждень - у метро. І я вам гарантую, що в нас дуже поліпшиться якість перевезень. Серйозно. Бо з вікна затонованого «Рейндж Ровера» дуже погано видно проблеми індійців (ймовірно, мова йде про столичних жителів. – Ред.)», - запропонував депутат.

На думку ініціатора флешмобу, коли депутати стануть самі користуватися послугами перевізників, то будуть інакше реагувати на низьку якість перевезень.

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов підтримав ідею покататися в маршрутках і заселфитися: «Я підтримую цю ідею. Треба визначитися із хештегом, щоб ми були в одному інформаційному полі».

Проте, за ці кілька днів депутати так і не виклали свої селфі в Facebook.

Як повідомлялося, у Київраді також вирішили перейменувати станцію метро «Петрівка» та «Куренівсько-Червоноармійську» лінію.