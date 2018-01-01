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    Лінія Київського метрополітену змінить назву

    У Київраді також вирішили перейменувати станцію метро «Петрівка»
    У вівторок, 30 січня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків депутати погодили проект рішення, який передбачає перейменування станції та лінії Київського метрополітену. Про це повідомляє прес-служба Київради. Згідно з проектом рішення, пропонується перейменувати
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    &laquo;Куренівсько-Червоноармійська&raquo; лінія метрополітену змінить назву
    «Куренівсько-Червоноармійська» лінія метрополітену змінить назву

    У Київраді також вирішили перейменувати станцію метро «Петрівка»

    У вівторок, 30 січня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків депутати погодили проект рішення, який передбачає перейменування станції та лінії Київського метрополітену. Про це повідомляє прес-служба Київради.

    Згідно з проектом рішення, пропонується перейменувати станцію метро «Петрівка» на «Почайна» - відповідно до назви річки «Почайна», що є однією з найдавніших у Києві.

    Громадські обговорення відповідної пропозиції відбувалися з 1 березня до 1 травня 2017 року. До голосування долучилися 1932 особи. 73% із них підтримали перейменування.

    Також відповідно до документу, «Куренівсько-Червоноармійська» лінія столичної підземки може отримати нову назву «Оболонсько-Теремківська».

    Існуюча назва відображає лише початковий проект лінії, і нині вона не проходить через місцевість Куренівку. Друга частина назви - «Червоноармійська» — перестала відповідати надземній топоніміці після перейменування станції «Червоноармійська» на «Палац Україна» в 1993 році. Окрім того, у листопаді 2014 року вулиці Червоноармійській повернули історичну назву Велика Васильківська.

    Громадські обговорення проходили з 29 травня до 29 липня 2017 року. Нову назву підтримали 80% громадян, які долучилися до голосування.

    Проект рішення має також розглянути постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Після чого документ обговорять на пленарному засіданні КМР.

    Як повідомлялося, нові назви можуть отримати 13 столичних вулиць.

     

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