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Київські парки можуть загинути через зникнення горобців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київські парки можуть загинути через зникнення горобців
Києву загрожує екологічна катастрофа через зникнення горобців
фото: з відкритих джерел

Без горобців шкідники знищать парки та сади

У Києві практично зникли горобці через глобальне сінокосіння та гламуризацію парків. Столиці загрожує екологічна катастрофа. Про це повідомляє пресслужба Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ).

За словами директора центру Володимира Борейка, кількість горобців у столиці порівняно з попередніми роками впала щонайменше у 50 разів. Він наголосив, що через зникнення цих птахів київські парки можуть загинути, і це призведе до екологічної катастрофи. Без горобців шкідники знищать парки та сади. Зокрема руді плями на листі викликає каштанова міль, яка без птахів почуватиметься зовсім вільно, підкреслив Борейко.

«Зникнення горобців пов'язані з двома основними причинами. Перше – гламуризація київських парків, коли вирубуються старі дуплисті дерева і горобцям ніде гніздиться. По суті, те, що творить у Києві Київзеленбуд і жеки за допомогою сінокосіння – це справжній екоцид. Особливо шкідливий систематичний покіс трав. Злітки (пташенята, які вчаться літати) горобців та багатьох інших птахів годуються комахами, а через надмірну стрижку газонів, а найчастіше і вибривання їх налисо, комахи майже зникли», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білоцерківському районі виявлено пташиний грип. Як зазначається, вірус могли принести перелітні лебеді. До буферної зони (захисту) ввійшла територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного осередку) радіусом 3 км, до якої включені населені пункти Фурсівської сільської територіальної громади (с. Мала Сквирка, с. Яблунівка) та Маловільшанської сільської територіальної громади (с. Фесюри) Білоцерківського району Київської області.

Теги: катастрофа птахи Київзеленбуд парк

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