Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Юань не врятував. Як санкції США зламали фінансові плани Росії та Китаю

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Санкції США обмежили фінансові можливості Росії та Китаю
колаж: glavcom.ua

Як американські санкції підірвали кредитування в юанях у Росії

Ефективність санкцій проти Росії дедалі більше сприймається зі скепсисом. Але є свіжі приклади успішних санкцій. Через санкції США проти Московської біржі й загрозу вторинних санкцій щодо банків Китаю нівелюється намагання Росії використовувати юань як резервну й розрахункову валюту замість долара та євро, імпорт товарів з Китаю ускладняється, стає довшим та дорожчим.

4 вересня курс юаня на Мосбіржі підскочив відразу на 6,5%. 6 вересня у РФ ставка по кредитах в юанях сягнула захмарних 72% річних, у той час як у червні дорівнювала 2%. Причина – дефіцит юанів, який виник через запроваджені у червні американські санкції проти Мосбіржі.

Дії американської влади виявились добре прорахованими й вдалими. Обмежена в можливостях використання долара та євро Росія з початку війни прагнула побудувати зовнішню торгівлю з опорою на юань, який хоч і не є вільно конвертованою та світовою резервною валютою, але відіграє певну роль у світових фінансах та міжнародній торгівлі.

Через санкції США, введені 12 червня, Мосбіржа призупинила всю торгівлю у доларах та євро. Водночас, через вторинні санкції США багато китайських банків стали дуже обережними щодо проведення будь-яких фінансових операцій з російськими клієнтами, що пояснює зниження китайського експорту до Росії в останні місяці. Разом із тим це призвело до дефіциту у Росії юаня – валюти, на яку тепер спирається влада РФ.

Після того, як у серпні закінчився передбачений червневими санкціями США перехідний період, у Росії виник «внутрішній» юань, який обертається лише у РФ й виведений з обороту міжнародного валютного ринку та світової торгівлі. Юані, що обертаються у РФ, через санкції США стали токсичними для більшості іноземних банків, включаючи великі й середні китайські банки.

Тепер проблема з оплатою імпорту до Росії через китайські банки є однією з найгостріших. У липні, за даними російського «Комерсанта», до 80% платежів російського бізнесу в юанях поверталися назад. За даними Reuters, обсяг платежів, що «зависли» між Росією та Китаєм, вимірюється багатьма мільярдами доларів. Після того, як у серпні США пообіцяли санкції проти банків за взаємодію із закордонними «доньками» російських банків, китайські банки припинили роботу із «ВТБ Шанхай» (дочірній банк російського «ВТБ»), який раніше був помітним фінансовим «містком» російсько-китайської торгівлі.

Зараз торгівлю між Китаєм та Росією обслуговують переважно малі регіональні китайські банки. Їх технологічні можливості відчутно обмежені, а тарифи доволі високі. Це відчутно підвищує ціну імпортної продукції та суттєво збільшує витрати часу на проведення імпортних операцій.

Якщо дивитись на ставлення експертної спільноти до ефекту санкцій, впадає в очі бінарність оцінок, яка не є супутницею серйозної аналітики. З першої половини 2022 року до середини 2023 року рефреном лунало – економіка РФ від санкцій впаде, настає економічна катастрофа, депресія.

З другої половини минулого року й до тепер превалює думка – економіка РФ від санкцій не постраждала, зовнішні обмеження не завдають шкоди, санкції не мають значного ефекту. Обидві тези невірні. Не слід піддаватися медійним модам – не треба було вірити у крах тоді, не треба вірити й у відсутність ефекту від санкцій зараз.

Також не слід впадати у песимізм там, для цього немає приводу – санкції з ізоляції російської фінансової системи діють. Рішення, до яких вдається Росія, такі як платежі до Китаю через посередників або використання криптовалют, лише тимчасово закривають проломи, що постійно з’являються внаслідок санкцій, призводять до зростання витрат Росії, ускладнення в імпорті як споживчих товарів, так й обладнання та розхідних матеріалів, які використовує Росія для ведення війни проти України.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія катастрофа економіка тарифи санкції імпорт Шанхай влада депресія обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вбили сімох жителів Львова: Садовий назвав імена
Росіяни вбили сімох жителів Львова: Садовий назвав імена
4 вересня, 14:17
На жаль, незважаючи на успішну курську операцію, ані в плані військових перемог, ні в контексті консолідації міжнародного економічного і політичного тиску на Москву похвалитися однозначними результатами поки що ми не можемо
Мирні плани, апетити Путіна та нові реалії війни
31 серпня, 17:15
Після купівлі Twitter, Маск ліквідував більшу частину інфраструктури модерації контенту, скоротивши штат і змінивши правила – для, за його словами, «заохочення свободи слова»
Як Маск просуває російську «свободу слова»
23 серпня, 20:54
Yевідомі відкрутили вентиляційні решітки посту та через отвори закинули всередину коктейль Молотова
У Москві невідомі підпалили залізничний пост
23 серпня, 11:00
Раніше Сили оборони вже атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ»
У Краснодарському краї в районі порту «Кавказ» стався вибух (фото, відео)
22 серпня, 16:55
Прокіп підкреслює, що кількість санкцій, застосованих до суден тіньового флоту, залишається дуже малою, а їх ефективність часто виявляється примарною
Аналітик: Тіньовий флот Росії – прихована схема фінансування війни проти України
22 серпня, 09:28
До регіону летіли ворожі дрони
У Хмельницькій області чути вибухи
20 серпня, 02:34
Європейські підприємства зберігали понад 2 млрд куб. м газу в Україні
Європейські газові трейдери уникають українських сховищ після нападів Росії – FT
13 серпня, 08:52
Уламки російського безпілотника вбили дитину
Нічна атака РФ на Київщину: влада повідомила деталі
11 серпня, 08:45

Київський безпековий форум

Юань не врятував. Як санкції США зламали фінансові плани Росії та Китаю
Юань не врятував. Як санкції США зламали фінансові плани Росії та Китаю
План перемоги України. Що стане ключем до успіху?
План перемоги України. Що стане ключем до успіху?
Мирні плани, апетити Путіна та нові реалії війни
Мирні плани, апетити Путіна та нові реалії війни
Що стоїть за контрнаступом ЗСУ на Курщині?
Що стоїть за контрнаступом ЗСУ на Курщині?
Скільки ще Кремль буде здатний продовжувати війну?
Скільки ще Кремль буде здатний продовжувати війну?
Українська операція на Курщині ставить нові умови для миру
Українська операція на Курщині ставить нові умови для миру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучну заяву
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
14K
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
6732
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua