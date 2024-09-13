Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Забруднення річки Сейм: стало відомо, скільки часу потрібно на відновлення екосистем

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Забруднення річки Сейм: стало відомо, скільки часу потрібно на відновлення екосистем
Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулося по Десні на 242 км
фото з відкритих джерел

За оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня

До річки Сейм з цукрового заводу в Курській області потрапило близько 5600 тонн забрудненої води. Тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки. Про це під час пресконференції заявили директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв та директор УкрГМІ ДСНС та НАН України Володимир Осадчий, передає Міністерство захисту довкілля.

Осадчий розповів, що обсяг забрудненої води, яка потрапила у Сейм, оцінили за допомогою супутникових знімків. За його словами, забруднення за декілька годин знищило весь розчинений кисень у воді, що призвело до мору риби.

Водночас Афанасьєв навів приклад з екологічною катастрофою на Дністрі у 1983 році, коли внаслідок прориву ґрунтової дамби Стебницького хвостосховища упродовж 500 км річки загинуло все живе. Він додав, що на незарегульованих річках відновлення може відбутися за декілька років.

У Міндовкіллі заявили, що спільно із науковцями, представниками Держводагентства та інших залучених органів опрацьовують найоптимальніші заходи для відновлення екосистем та природної якості води у річках.

Нагадаємо, забруднення у річці Десна продовжує рухатися у бік столиці. Про це заявив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

«Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулися по річці Десна на 242 км, воно рухається в сторону Києва через течію. У звʼязку з розбавленням води до Києва йде несуцільне забруднення, а лише фрагментації і концентрація менша», – каже він.

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Читайте також:

Теги: Сергій Афанасьєв річка катастрофа екологія Мінекології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фотоколаж «Пекельна колиска»
Путін привласнює хрещення Русі-України. А що робить Київ і мер Кличко?
22 серпня, 18:00
«Ігнорувати війну в Судані – це серйозна помилка як з моральної, так і з прагматичної точки зору»
Чому війна в Судані – ще одна світова катастрофа?
2 вересня, 12:10
Новий асфальт укладуть на тестовій ділянці проїжджої частини та пішохідно-велосипедної доріжки
Естонія вперше протестує «екологічний» асфальт
20 серпня, 08:25
Десна – одна з найбільших річок України, є правою притокою Дніпра
У Десні під Києвом виявили отруйні речовини з Росії? Екологи з'ясували, чи є загроза (оновлено)
28 серпня, 19:21
Лабораторні аналізи виявили, що у воду потрапило багато органіки
Річку Сейм забруднили у Росії: Міндовкілля розкрило деталі
30 серпня, 21:46
Арахамія: «Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців»
Фракція «Слуга народу» погодила із Зеленським дев’ять кандидатур нових міністрів – Арахамія
4 вересня, 21:15
Кім Чен Ин (ліворуч) стратив 30 чиновників через наслідки повеней
Кім Чен Ин позбавив життя 30 чиновників через повінь
5 вересня, 09:03
Greenpeace збирається допомогти Україні відновити соціальну інфраструктуру, використовуючи чисту енергію сонячних панелей та вітрових турбін
Greenpeace відкрив новий офіс у Києві
10 вересня, 16:02
Міністерство працює над підготовкою всіх необхідних матеріалів, щоб у майбутньому забезпечити покарання Росії та відшкодування збитків, яких зазнало довкілля України
Міністерство захисту довкілля оцінило екологічні збитки України від війни
Вчора, 03:50

Події в Україні

Забруднення річки Сейм: стало відомо, скільки часу потрібно на відновлення екосистем
Забруднення річки Сейм: стало відомо, скільки часу потрібно на відновлення екосистем
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року
На Дніпропетровщині окупанти знищили храм Московської церкви (фото)
На Дніпропетровщині окупанти знищили храм Московської церкви (фото)
ЄС продовжив санкції проти Росії, Україна оголосила демарш Монголії. Головне за 12 вересня
ЄС продовжив санкції проти Росії, Україна оголосила демарш Монголії. Головне за 12 вересня
Будинок з кінотеатром та земельні ділянки: АРМА оголошує конкурс на майно олігарха Фукса
Будинок з кінотеатром та земельні ділянки: АРМА оголошує конкурс на майно олігарха Фукса

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
19K
«Можливості практично вичерпані»: МВС Німеччини виступило проти нових мігрантів
16K
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
15K
Біля аеродрому «Оленья», де базуються літаки Ту-95, вибухи, – росЗМІ
12K
Рік тому помер Ян Табачник. Оприлюднено фото могили в Ізраїлі
8410
Коли Путін розраховує відбити Курщину: Forbes розкрив терміни

Новини

Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua