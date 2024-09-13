Забруднення річки Сейм: стало відомо, скільки часу потрібно на відновлення екосистем

Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулося по Десні на 242 км

За оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня

До річки Сейм з цукрового заводу в Курській області потрапило близько 5600 тонн забрудненої води. Тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки. Про це під час пресконференції заявили директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв та директор УкрГМІ ДСНС та НАН України Володимир Осадчий, передає Міністерство захисту довкілля.

Осадчий розповів, що обсяг забрудненої води, яка потрапила у Сейм, оцінили за допомогою супутникових знімків. За його словами, забруднення за декілька годин знищило весь розчинений кисень у воді, що призвело до мору риби.

Водночас Афанасьєв навів приклад з екологічною катастрофою на Дністрі у 1983 році, коли внаслідок прориву ґрунтової дамби Стебницького хвостосховища упродовж 500 км річки загинуло все живе. Він додав, що на незарегульованих річках відновлення може відбутися за декілька років.

У Міндовкіллі заявили, що спільно із науковцями, представниками Держводагентства та інших залучених органів опрацьовують найоптимальніші заходи для відновлення екосистем та природної якості води у річках.

Нагадаємо, забруднення у річці Десна продовжує рухатися у бік столиці. Про це заявив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

«Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулися по річці Десна на 242 км, воно рухається в сторону Києва через течію. У звʼязку з розбавленням води до Києва йде несуцільне забруднення, а лише фрагментації і концентрація менша», – каже він.

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.