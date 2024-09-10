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Гарячка Західного Нілу в Україні: скільки хворих зареєстровано у серпні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гарячка Західного Нілу в Україні: скільки хворих зареєстровано у серпні
Захист від укусів комарів – це єдиний спосіб убезпечити себе від інфікування гарячкрю Західного Нілу
фото з відкритих джерел

Ігор Кузін: «Захист від гарячки Західного Нілу один – це захист від укусів комарів, це єдиний спосіб убезпечити себе від інфікування»

В Україні з початку року зафіксовано 69 випадків гарячки Західного Нілу, з яких 41 випадок підтверджений у серпні. Найбільше хворих виявлено в Полтавській, Черкаській, Київській областях та у столиці. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

«Гарячка Західного Нілу – небезпечна хвороба, яка з 1937 року була виявлена в Африці, а тепер циркулює по всьому світу, а основними переносниками є птахи. Дійсно, в Україні є декілька шляхів перелітних птахів, тому Україна буде постійно стикатись з цією інфекцією. З початку серпня ми зареєстрували 41 підтверджений випадок, а з початку року їх 69», – сказав Кузін.

За його словами, Полтавська, Черкаська та Київська області, а також сама столиця є лідерами за кількістю захворілих.

«Захист від цього є один – це захист від укусів комарів, це єдиний спосіб убезпечити себе від інфікування», – додав Кузін.

Нагадаємо, з 1 червня у «Свято-Михайлівській клінічній лікарні м. Києва» на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу. Про це повідомляє директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург. В Україні гарячку Західного Нілу або ж західнонільський енцефаліт рідко, та все ж фіксують лікарі майже щороку в літньо-осінній сезон. «Главком» зібрав все, що відомо на даний момент про рівень захворюваності у країні, а також про те, чим характеризується ця хвороба.

Вакцина для запобігання захворювання гарячкою Західного Нілу – не розроблена.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували першу смерть від гарячки Західного Нілу. Хворобу зареєстрували на Черкащині у 65-річного жителя області. А лікували чоловіка в одному з медзакладів Києва. Там і встановили остаточний діагноз.

До слова, за останні три місяці захворюваність на Covid-19 в Україні зросла майже в 13 разів. Тільки за серпень в країні зафіксували понад 25 тисяч випадків захворювання. 

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Теги: хвороба Ігор Кузін столиця птахи Україна лікар

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