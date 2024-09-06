Мережа обурилася через вуличні поїлки для тварин у Києві: що з ними не так

Вулична поїлка для тварин у Дарницькому району Києва

Користувачі знайшли цілий ряд недоліків у нових стендах для пиття

У парках Дарницького району Києва з'явилися вуличні поїлки для тварин. Про це повідомило КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

«Нині портативні поїлки вже обладнані у парку «Позняки», парку ім. «Воїнів-інтернаціоналістів» та парку «Привокзальний», – йдеться в повідомленні.

Вулична поїлка для тварин у Києві фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

У підприємстві зазначили, що стенди для пиття чотирилапих – звична практика для багатьох європейських міст.

Поїлки функціонуватимуть у Києві до кінця жовтня. Підтримку гігієни стендів та наповнення свіжою чистою водою забезпечуватимуть фахівці КП УЗН Дарницького району.

Тим часом користувачі знайшли цілий ряд недоліків у нових поїлках. Кияни негодують через їхню форму, яка радше нагадує надгробок. Крім того, користувачів обурює яскраво виражена реклама, розміщена на поїлках.

Дехто з користувачів зауважив, що більш доречний час для встановлення поїлок був влітку, а не зараз.

Водночас у коментарях є й ті, хто підтримує ідею з поїлками.

Нагадаємо, що в Києві вводять карантин через амброзію. Планується знищення вогнищ розповсюдження рослини з використанням хімзасобів.