Мережа обурилася через вуличні поїлки для тварин у Києві: що з ними не так
Користувачі знайшли цілий ряд недоліків у нових стендах для пиття
У парках Дарницького району Києва з'явилися вуличні поїлки для тварин. Про це повідомило КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».
«Нині портативні поїлки вже обладнані у парку «Позняки», парку ім. «Воїнів-інтернаціоналістів» та парку «Привокзальний», – йдеться в повідомленні.
У підприємстві зазначили, що стенди для пиття чотирилапих – звична практика для багатьох європейських міст.
Поїлки функціонуватимуть у Києві до кінця жовтня. Підтримку гігієни стендів та наповнення свіжою чистою водою забезпечуватимуть фахівці КП УЗН Дарницького району.
Тим часом користувачі знайшли цілий ряд недоліків у нових поїлках. Кияни негодують через їхню форму, яка радше нагадує надгробок. Крім того, користувачів обурює яскраво виражена реклама, розміщена на поїлках.
Дехто з користувачів зауважив, що більш доречний час для встановлення поїлок був влітку, а не зараз.
Водночас у коментарях є й ті, хто підтримує ідею з поїлками.
Нагадаємо, що в Києві вводять карантин через амброзію. Планується знищення вогнищ розповсюдження рослини з використанням хімзасобів.
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