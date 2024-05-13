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Будівництво метро на Виноградар: «Київський метрополітен» оголосив новий тендер

Ірина Міллер
glavcom.ua
Будівництво метро на Виноградар: «Київський метрополітен» оголосив новий тендер
Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року
фото КП «Київський метрополітен»

Наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції «Мостицька» до станції «Сирець»

КП «Київський метрополітен» оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Про це інформує комунальне підприємство.

Зазначається, що за результатами проведеної державної експертизи та на підставі отриманого позитивного експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13 956 843 711,13 грн.

Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року. Детальна інформація про тендер – на електронній платформі публічних закупівель Prozorro.

Як зазначають у «Київському метрополітені», реалізація проєкту будівництва метро на Виноградар забезпечить житловий масив і мешканців Подільського району надійним швидкісним пасажирським транспортом.

Наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1,25 км від станції «Мостицька» до станції «Сирець».

Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

Також частково влаштовані огороджувальні конструкції методом «стіна в ґрунті», монолітне та залізобетонне кріплення котловану металоконструкціями – з розробкою та вивезенням ґрунту; споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції; частково збудовані двоярусні тунелі та інше. 

Проблеми з будівництвом метро на Виноградар

У грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвав договір з АТ «Київметробуд». Причина припинення дії договору – незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт.

Також за позовом, у судовому порядку, вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт.

Як повідомлялося, Господарський суд міста Києва стягнув на користь міського бюджету 139 мільйонів гривень коштів, які підрядник заробив на депозитуванні державних коштів. Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

Київською міською прокуратурою було встановлено, що комерційна структура всупереч законодавству розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар на депозитних рахунках у банку. Таким чином вона заробила відсотки в сумі понад 139 млн гривень. 

За повідомленням, ще у жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою стягнути ці кошти з підрядника на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради.

До слова, чоловік сестри нардепа Миколи Тищенка – Герман Блінов, став фігурантом справи про розкрадання коштів під час будівництва метро на Виноградар. 140 млн грн як фінансову допомогу перерахували на фірми, пов'язані з оточенням Блінова. 

Як зазначається у розслідуванні, Національна поліція повідомляє, у жовтні 2022 року компанія Київметробуд перерахувала ТОВ «Позитив-В» 140 млн грн як аванс за поставку будівельних матеріалів на будівництво метро. Потім фірма переказала кошти як поворотну безвідсоткову допомогу низці компаній: ТОВ «Занд-трейд», ТОВ КТ-44, ТОВ «Бетон альянс Україна», ТОВ «Трансбудтрейд», ТОВ «Трансмір ГМБХ» і ТОВ «Позитив Шиппінг».

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Слідство вважає це переведенням бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств і переведенням їх у готівку з метою подальшого розподілу між учасниками схеми.

Теги: Київ метро будівництво тендер ProZorro

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