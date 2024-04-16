Росія ударними темпами будує фортифікації в тимчасово окупованому Криму

Фортифікації на Тарханкутському півострові у Криму, 13.04.2024

Фортифікації з’явилися протягом лютого-березня 2024-го року

Російська окупаційна армія збільшує мережу інженерно-фортифікаційних споруд на тимчасово окупованому півдні України. Лише за місяць загарбники збудували понад 100 км фортифікацій на чорноморському узбережжі Криму та Херсонщини. Про це повідомляє Центр журналістських досліджень.

У листопаді 2023-го року збудовані на пляжах Криму російські укріплення змило штормом. Проте вже у квітні 2024 року нові укріплення зафіксовано на значній частині західного узбережжя Кримського півострова і у приморських районах Херсонської області. Фортифікації з’явилися протягом лютого-березня 2024-го року.

Загальна довжина виявлених фортифкацій – понад 100 кілометрів.

Берегові укріплення ВС РФ неподалік с.Миколаївка в Криму фото: t.me/atesh_ua. колаж: investigator.org.ua

Лінія берегової оборони починається від селища Миколаївка Сімферопольського району і проходить узбережжям Чорного моря до м. Красноперекопськ (Яни Капу) неподалік від адмінмежі АР Крим та Херсонської області. Зокрема, про укріплення на північ від Миколаївки 17 лютого 2024 року повідомляли партизани руху АТЕШ і опублікували фото ворожих позицій.

Фортифікації на Тарханкутському півострові у Криму. Sentinel-2. 13.04.2024. колаж: investigator.org.ua

Далі нові укріплення простягаються узбережжям на північ, а найбільша їх концентрація – по периметру мису Тарханкут, на якому розміщено системи протиповітряної оборони окупантів. У 2023 році ЗСУ неодноразово знищували російські системи ППО на цій ділянці.

Укріплення на околицях с.Сєверне в Криму із супутника і фото античних руїн, на яких росіяни влаштували фортифікації. 13.04.2024 р Колаж: investigator.org.ua

На західному узбережжі Криму свої фортифікації окупанти розмістили на таких охоронних територіях, як заповідники і природні парки, археологічні памʼятки і туристичні обʼєкти, серед житлової забудови.

Наприклад, супутникові знімки вказують на те, що поблизу с. Сєверне (кримськотат. Nemse Çağaltay, Немсе Чагъалтай) Чорноморського району укріплення берегової оборони військові РФ облаштували на руїнах античного поселення.

Чорноморське узбережжя в районі сіл Олександрівка, Олексіївка, Приморське, Озерне (Херсонщина): знімки Sentinel-2 01.01.2024 та 13.04.2024. колаж: investigator.org.ua

В лютому-березні 2024 року фортифікації окупантів з’явилися на чорноморському узбережжі окупованої частини Херсонської області. Зокрема, довкола таких селищ, як Олександрівка, Олексіївка, Приморське, Озерне.

Нагадаємо, на Київщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Нині встановлено вже майже 10 тисяч бетонних пірамід та облаштовано протитанковий рів.

Також на зведення фортифікаційних споруд поблизу Слов’янська минулого року було виділено майже 30 млн грн – лінія оборони розташована за 30 км від міста.