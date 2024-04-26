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Замість метро – кошти на депозит. Суд стягнув із підрядника 139 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Замість метро – кошти на депозит. Суд стягнув із підрядника 139 млн грн
Відомо, що підрядником будівництва метро на Виноградар була компанія «Київметробуд»
фото АТ «Київметробуд»

Поклавши кошти на депозит, компанія-підрядник «заробила» 139 млн гривень

Господарський суд міста Київ стягнув на користь міського бюджету 139 мільйонів гривень коштів, які підрядник заробив на депозитуванні державних коштів. Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

Київською міською прокуратурою було встановлено, що комерційна структура всупереч законодавству розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар на депозитних рахунках у банку. Таким чином вона заробила відсотки в сумі понад 139 млн гривень. 

За повідомленням, ще у жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою стягнути ці кошти з підрядника на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради.

Господарський суду міста Києва ще в 2022 році повністю задовольнив позов прокуратури про стягнення 139 млн гривень до бюджету столиці.

За рік Північний апеляційний залишив це рішення в силі. Втім Верховний суд направив справу на новий розгляд.

За результатом нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 24.04.2024 позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 млн. гривень.

Використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням є прямим обов’язком суб’єктів господарювання, зазначили у прокуратурі.  

Сьогодні, 26 квітня, на підприємство критичної інфраструктури КП «Київтеплоенерго» з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та Служби безпеки України. Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства.

Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що «нібито була виконана з порушеннями».

«Київтеплоенерго» зазначило, що готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію, однак  закликає правоохоронців діяти відповідно до закону і умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, у столиці судитимуть посадовицю Київського метрополітену, яка через службову недбалість завдала матеріальних збитків комунальному підприємству. Про це повідомляє поліція міста Києва. 

Зазначається, що під час проведення капітального ремонту бази відпочинку «Метро», порушниця погодила надану на перевірку підрядною організацією кошторисну документацію, у якій була завищена вартість оплати праці робітників. Внаслідок таких дій комунальному підприємству «Київський метрополітен» було завдано понад 300 тисяч гривень збитків.

Відтак, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що між комунальним підприємством «Київський метрополітен» та підрядником було укладено договір щодо капітального ремонту котеджів на базі відпочинку «Метро», розташованому у м. Києві та Київській області. Після чого посадовиця підписала первинні кошторисні документи, у яких було збільшено вартість оплати праці робітників.

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Згідно проведеної судової економічної експертизи сума витрат була необґрунтовано збільшеною на понад 300 тисяч гривень. Тоді поліцейські повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Теги: Київ прокурор метро будівництво прокуратура

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