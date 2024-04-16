Очільник Слов’янська розповів, скільки грошей було виділено на зведення укріплень біля міста

Зведення ліній укріплень почалося з початком повномасштабних бойових дій у 2022 році

На будівництво фортифікаційних споруд біля Слов'янська минулого року було виділено майже 30 млн грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

За словами очільника міста, всі фортифікації вже збудовано. Більшість захисного ресурсу зараз направлено на відстань 20 – 30 км від Слов'янська.

«Сама лінія оборони в Донецькій області будувалася не вздовж Слов'янська, вона більше від Авдіївки і трошки далі від цього міста іде. В принципі, так і було потрібно. Не дуже гарна історія, коли в самому місті будується лінія (оборони). Ворога зустрічають у 30 кілометрів від міста. Саме на такій відстані були зведені перші оборонні споруди у 2015 році і вони зараз дуже гарно себе зарекомендували», – пояснив мер.

Вадин Лях зауважив, що раніше у самому місті лінія укріплень не будувалася, але наразі вона також вже є.

Голова адміністрації додав, що зведення ліній укріплень почалося з початком повномасштабних бойових дій 2022 року, і цей процес не зупинявся. Змінювалася лише кількість комунальної техніки, що була залучена до процесу. За словами мера, багато ліній укріплень, які зводяться біля Слов’янська, будуються за державний кошт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 мільярда гривень.

Як повідомлялося, в Одеській області триває будівництво фортифікаційних споруд для захисту від агресивних дій Росії. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що на будівництві залучено близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

Раніше ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації. Проте деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані, у деяких несуть чергування піхотні підрозділи.

Також повідомлялося, що частину земель Чорнобильського заповідника біля кордону буде передана прикордонникам – там облаштують оборонні укріплення.