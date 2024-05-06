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Загроза обвалу станції метро «Поштова площа»: столична влада прокоментувала ситуацію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Загроза обвалу станції метро «Поштова площа»: столична влада прокоментувала ситуацію
23 квітня питання аварійності «Поштової площі» підняли на засіданні тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань Києва
фото з відкритих джерел

КМДА закликала експертів і блогерів не маніпулювати темою роботи київського метрополітену

У Києві станція метро «Поштова площа» працює у звичайному режимі для перевезень і цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги, ризиків підтоплення або закриття станції на ремонт немає. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. 

Таким чином КМДА відреагувала на публікацію на «Главкомі» «Обов’язково буде біда». Чи закриють у Києві метро «Поштова площа»? Авторка матеріалу – громадська активістка, один із ініціаторів створення Музею на Поштовій, член Національної спілки краєзнавців України, голова ГО «Почайна» Анабелла Моріна.

«Станція «Поштова площа» та перегінні тунелі, що примикають до неї, перебувають у належному технічному стані. Ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію відсутні», – йдеться в повідомленні.

У КМДА закликали експертів і блогерів не маніпулювати темою роботи київського метрополітену, а медіа - використовувати перевірену інформацію з офіційних джерел.

«Подібні провокаційні заяви щодо стану метро створюються з метою посіяти паніку та грають на руку ворогові в інформаційній війні», – наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у статті «Главкома» «Обов’язково буде біда». Чи закриють у Києві метро «Поштова площа»?» повідомлялося, що синя гілка столичного метро може отримати ще одну «пробоїну». «Київський метрополітен» перевіряє конструкції та ґрунти поруч зі станцією метро Поштова площа. Про небезпеку для усього інфраструктурного вузла: станції метро, площа, найближчих будівель заявили Держаудитслужба, Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт, громадські організації та бізнес. Якщо аварійність підтвердиться – доведеться тимчасово закривати Поштову площу та обмежувати рух метрополітену. Проблема виникла через багаторічну бездіяльність комунальників та міських чиновників, які не проводили протиаварійні роботи в підземному котловані під площею.

23 квітня питання аварійності Поштової площі підняли на засіданні тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань Києва, і це спричинило справжній скандал. Присутні на комісії представники Київської міської державної адміністрації та Київради переводили стрілки і відповідальність на Верховну раду минулого скликання, яка 5 липня 2018 року прийняла Постанову «Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у місті Києві». Чиновники жалілися нібито саме цей документ заважав їм протягом п’яти років проводити консерваційні та протиаварійні роботи, які б забезпечили безпеку на Поштовій площі в однойменній станції метро і зберегли життя та здоров'я людей.

До слова, 29 квітня, ремонт аварійної ділянки київського метро на перегоні між станціями «Деміївська» і «Либідська» вийшов на наступний ключовий етап. Про це розповів інфраструктурний блогер Павло Авдокушин у Facebook.

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 «Тепер роботи мають прискоритися. Найближчим часом ГК «Автострада» планує посилити особовий склад працівників на дільниці та додати техніки. Раніше цього не робилося через низку технологічних процесів та адміністративно-організаційних процедур, які не дозволяли метробудівельникам «набрати потрібну швидкість»», – йдеться у повідомленні.

Аварійну частину тунелю мають повністю замінити. Нова 27-метрова ділянка буде монолітною та прямокутною в перерізі. На новій ділянці планується влаштувати вібропоглинальне кріплення рейок, щоб зменшити ймовірність повторної аварії.

Теги: Київ метро КМДА

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