Головна Гроші Економіка
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

«Харківенергозбут» готують до приватизації: уряд визначив ціну

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Харківенергозбут» готують до приватизації: уряд визначив ціну
«Харківенергозбут» – енергопостачальна компанія, яка працює на ринку електроенергії
фото з відкритих джерел

Держава планує продати понад 166,7 млн акцій енергопостачальної компанії через електронний аукціон з умовами

Кабінет міністрів затвердив умови продажу державного пакета акцій ПрАТ «Харківенергозбут». На аукціон виставлять 65,001% статутного капіталу компанії зі стартовою ціною понад 3,44 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду від 4 листопада 2026 року.

Скільки коштує державний пакет акцій

Згідно з розпорядженням №1164-р, на електронний аукціон з умовами виставлять 166 млн 754 тис. 183 прості іменні акції «Харківенергозбуту». Це становить 65,001% статутного капіталу підприємства.

Уряд встановив стартову ціну пакета на рівні 3 млрд 448 млн 306 тис. 523 грн. Продаж відбуватиметься у форматі аукціону з умовами, які Кабінет міністрів затвердив окремим додатком до розпорядження.

Контрольний пакет акцій наразі належить державі в особі Фонду державного майна України. Після ухвалення урядового рішення Фонд має забезпечити виконання процедури продажу.

Кабінет міністрів також визначив порядок контролю за виконанням майбутнім власником зобов'язань. Фонд державного майна повинен щороку, до 20 грудня, звітувати уряду про виконання покупцем умов договору купівлі-продажу.

Чим займається «Харківенергозбут»

«Харківенергозбут» – енергопостачальна компанія, яка працює на ринку електроенергії. Вона має ліцензію на постачання електроенергії споживачам та виконує функції постачальника універсальних послуг на території Харківської області. Також компанія має ліцензію на постачання природного газу. Про це йдеться на офіційному сайті підприємства.

Згідно з інформацією Фонду державного майна, основним видом діяльності підприємства є торгівля електроенергією. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30 вересня 2026 року становила 533 особи.

Коли відбудеться аукціон

На сайті Фонду державного майна об'єкт уже представлений у розділі великої приватизації зі статусом «готується». У картці підприємства зазначено, що аукціон очікується. Дата проведення торгів у тексті розпорядження Кабінету міністрів не визначена.

Нагадаємо, у червні 2026 року голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха в інтерв'ю «Главкому» розповідав про підготовку до приватизації великих державних активів. Серед енергетичних підприємств, якими управляє Фонд, він окремо називав «Харківенергозбут». Наталуха також зазначав, що майбутнє державних енергетичних активів після завершення активних бойових дій потребуватиме стратегічних рішень.

Читайте також:

Теги: Дмитро Наталуха аукціон Фонд державного майна торгівля Харків енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники круглого столу «Україна — ЄС: стан, виклики та перспективи нового етапу євроінтеграції»
Гроші від ЄС на світло будуть, але є жорсткий нюанс для України: пояснення експерта
8 жовтня, 18:19
Єдиний в Україні виробник інсуліну повного циклу київський завод «Індар» готують до приватизації. Однак поки незрозуміло, що саме пропонувати потенційним покупцям
Держава виходить з інсулінової коми? «Індар»: історія хвороби унікального заводу
31 жовтня, 08:00
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти
Як діятимуть графіки відключень світла 9 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 жовтня, 19:50
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
16 жовтня, 20:00
В області було оголошено дронову небезпеку
Росія атакувала Тернопільщину: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури
16 жовтня, 23:01
Аварійні відключення світла 14 жовтня 2026 року введено у п'яти районах Києва
Аварійні відключення світла 14 жовтня 2026 року введено у п'яти районах Києва
14 жовтня, 07:28
До ліквідації займання залучили 30 рятувальників і вісім одиниць техніки
У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина
25 жовтня, 22:50
У районах, де ситуація з електропостачанням найскладніша, буде розгорнуто пункти обігріву
У Києві через критичну ситуацію зі світлом облаштовано пункти обігріву та зарядки пристроїв – Кличко
3 листопада, 18:28
У Києві скасовано екстрені відключення світла
У Києві скасовано екстрені відключення світла
2 листопада, 17:41

Економіка

«Харківенергозбут» готують до приватизації: уряд визначив ціну
«Харківенергозбут» готують до приватизації: уряд визначив ціну
Експерт пояснив, чому частковий експорт газу є правильним рішенням 
Експерт пояснив, чому частковий експорт газу є правильним рішенням 
Україна збільшила валютні резерви попри масштабний продаж доларів
Україна збільшила валютні резерви попри масштабний продаж доларів
Кіровоградщина: антикорупційні активісти звернулися до влади через ситуацію навколо підприємства «Червоний землероб»
Кіровоградщина: антикорупційні активісти звернулися до влади через ситуацію навколо підприємства «Червоний землероб»
Мінекономіки зволікає із застосуванням антидемпінгових заходів на турецькі труби – GMK Center
Мінекономіки зволікає із застосуванням антидемпінгових заходів на турецькі труби – GMK Center
Італійське ЗМІ б’є на сполох: під загрозою 30% українського експорту і доходи пів мільйона людей
Італійське ЗМІ б’є на сполох: під загрозою 30% українського експорту і доходи пів мільйона людей

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
73K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
65K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон
65K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua