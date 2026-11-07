«Харківенергозбут» готують до приватизації: уряд визначив ціну

«Харківенергозбут» – енергопостачальна компанія, яка працює на ринку електроенергії

Держава планує продати понад 166,7 млн акцій енергопостачальної компанії через електронний аукціон з умовами

Кабінет міністрів затвердив умови продажу державного пакета акцій ПрАТ «Харківенергозбут». На аукціон виставлять 65,001% статутного капіталу компанії зі стартовою ціною понад 3,44 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду від 4 листопада 2026 року.

Скільки коштує державний пакет акцій

Згідно з розпорядженням №1164-р, на електронний аукціон з умовами виставлять 166 млн 754 тис. 183 прості іменні акції «Харківенергозбуту». Це становить 65,001% статутного капіталу підприємства.

Уряд встановив стартову ціну пакета на рівні 3 млрд 448 млн 306 тис. 523 грн. Продаж відбуватиметься у форматі аукціону з умовами, які Кабінет міністрів затвердив окремим додатком до розпорядження.

Контрольний пакет акцій наразі належить державі в особі Фонду державного майна України. Після ухвалення урядового рішення Фонд має забезпечити виконання процедури продажу.

Кабінет міністрів також визначив порядок контролю за виконанням майбутнім власником зобов'язань. Фонд державного майна повинен щороку, до 20 грудня, звітувати уряду про виконання покупцем умов договору купівлі-продажу.

Чим займається «Харківенергозбут»

«Харківенергозбут» – енергопостачальна компанія, яка працює на ринку електроенергії. Вона має ліцензію на постачання електроенергії споживачам та виконує функції постачальника універсальних послуг на території Харківської області. Також компанія має ліцензію на постачання природного газу. Про це йдеться на офіційному сайті підприємства.

Згідно з інформацією Фонду державного майна, основним видом діяльності підприємства є торгівля електроенергією. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30 вересня 2026 року становила 533 особи.

Коли відбудеться аукціон

На сайті Фонду державного майна об'єкт уже представлений у розділі великої приватизації зі статусом «готується». У картці підприємства зазначено, що аукціон очікується. Дата проведення торгів у тексті розпорядження Кабінету міністрів не визначена.

Нагадаємо, у червні 2026 року голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха в інтерв'ю «Главкому» розповідав про підготовку до приватизації великих державних активів. Серед енергетичних підприємств, якими управляє Фонд, він окремо називав «Харківенергозбут». Наталуха також зазначав, що майбутнє державних енергетичних активів після завершення активних бойових дій потребуватиме стратегічних рішень.