Підозра з доставкою в номер. Чому СБУ розбудила соратника Порошенка

Слідство вважає: Голова фракції «ЄС» в Київраді Володимир Прокопів допомагав втікати ухилянтам

Ранок четверга видався надзвичайним для заступника голови Київської міської держадміністрації та голови фракції «Європейської солідарності» в Київраді Володимира Прокопіва. Служба безпеки і Національна поліція вручили йому підозру у сприянні переправленню ухилянтів до Європи – виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів. При цьому підозра була вручена Прокопіву досить нестандартно – на світанку, у готельному номері. На фото з місця подій чиновник просто у білому готельному махровому халаті перебуває в оточенні людей у формі.

За версією Офісу генпрокурора, заступник Віталія Кличка підозрюється у «неодноразовій несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах». За даними слідства, ще у 2022 році одеське приватне товариство звернулось до КМДА з проханням внести заявки щодо 31 особи до системи «Шлях». Ця система до недавнього часу дозволяла внесеним до неї військовозобов’язаним водіям перетинати державний кордон для перевезення гуманітарних вантажів. Вона проіснувала до лютого 2025 року і була закрита, зокрема, через численні зловживання з боку місцевих адміністрацій.

Слідство зазначає: зазначені три десятки чоловіків мали завезти до України дизельне пальне для гуманітарних потреб. Водночас деякі водії не мали відповідної категорії водійських посвідчень для перевезення таких вантажів, а частина з них з відрядження потім не повернулася.

Звісно, такі історії в Україні не поодинокі, але конкретно Прокопіву, який ставив цифровий підпис під дозволами на перетин кордону, інкримінують те, що листи підприємства не реєструвалися в КМДА в установленому порядку.

Також не було відповідного рішення Київської міської військової адміністрації про надання дозволу на виїзд за межі країни, як це передбачено законодавством.

Наразі вирішується питання про обрання Прокопіву запобіжного заходу. Слідчі поліції Києва оголосили 41-річному посадовцю підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища;

ч. 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Прокопіву загрожує позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Чиновник доволі оперативно публічно відреагував на ранкові події. У своєму розлогому дописі у Facebook він пояснив, що на початку повномасштабної агресії – у квітні 2022 року – тодішній начальник КМВА (генерал Микола Жирнов) наділив його повноваженнями забезпечувати столицю товарами першої необхідності, гуманітарною допомогою та медикаментами. Зокрема, на Прокопіва було покладено обовʼязки вносити дані в електронну базу «Шлях».

«Тоді ми просто робили все, аби забезпечити підрозділи ЗСУ і життєдіяльність міста, – запевняє Прокопів. – І так, я був єдиним в КМВА, хто взяв на себе таку відповідальність, а тепер мене хочуть судити, бо ця діяльність здійснювалась не по процедурі».

скриншот допису

Постраждав за родину

Це вже не перша претензія силовиків до Прокопіва. Ще в жовтні минулого року Віталій Кличко відсторонив свого заступника від виконання обов’язків. Підставою стала перевірка антикорупційними та правоохоронними органами фактів, викладеними журналістами-розслідувачами Bihus.іnfo. Журналісти з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості в столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Розслідування Bihus.іnfo щодо купи дорогої нерухомості у родини Прокопіва спричинило його відсторонення з посади заступника голови КМДА

Як зʼясували журналісти, першу партію нерухомості в столиці скупив тесть Прокопіва – Андрій Штурмай. У 2015 році на нього оформили компанію ТОВ «ВП Сервіс», а на компанію менш ніж за рік – квартиру та офіси загалом на близько 600 кв.м. в різних районах: ЖК «Зелений острів» біля метро «Берестейська», ЖК «Паркова вежа» на Виноградарі, а також в новобудові на Лівому березі. Пізніше, у 2020 році, компанія також придбала 150 кв.м. в ЖК «Тетріс Холл» в центрі. Теща Прокопіва – Стелла Штурмай – стала власницею приватного будинку в котеджному містечку «Нова Ходосівка». Його площа – близько 190 кв. м, а орієнтовна ринкова вартість станом на дату покупки – від $180 тис. Разом з тим, за даними розслідувачів, доходи тещі за останні 10 років – в 10 разів менші. Її остання відома посада – заступник з навчально-виробничої роботи у художньому училищі №3 Івано-Франківська. Там вона працювала до 2018 року із зарплатнею не вище 20 тис. грн на місяць. Окрім того, нерухомістю володіє дружина Прокопіва – Віра. На неї особисто оформлене величезне комерційне приміщення в ЖК «Теремки». Його вона придбала в 2021 році, 600 квадратів обійшлися їй в 13 млн грн. Також Віра Прокопів проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК «Хеппі Хаус» поруч з метро «Берестейська». Влітку 2022 року вона заплатила за неї близько 2 млн грн, хоча на той час забудовник продавав квартири в цьому ЖК вдвічі дорожче. Ще одне комерційне приміщення на 70 кв.м. у ЖК «Метрополь» в центрі міста компанія Віри Прокопів ТОВ «ВП Груп» придбала навесні 2024 року, зі слів заступника Кличка – за 3 млн грн. Тобто менш ніж по $1 тис./квадрат, хоча ціна комерційного метра в цьому ЖК – вдвічі більша. Сам Прокопів пояснював такі цінові аномалії тим, що «є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися».

Зіпсований Великдень

Прокопів тоді гучно заявив, що написав заяву про звільнення. Утім, ця справа забуксувала, досудове розслідування затягнулося, і ніякого звільнення не відбулося.

Але тепер правоохоронці, не довівши попередню справу до кінця, підняли ще давнішу історію, в якій виявився замішаний Прокопів. «Звісно, він давно знав про цю справу, – стверджують в розмові з «Главкомом» соратники голови «ЄС» в Київраді. – Фактично йдеться про службову недбалість, а не злий умисел: просто заявка була внесена в систему не так, як треба. Але підозри взагалі не вручають так, як це було зроблено, – з виламуванням дверей, поки людина спить».

Від депутатів Київради довелося почути версії, чому вручення підозри Прокопіву було зроблено саме в готельних інтер’єрах. Вони розповідають, що насправді чиновник перебував в Івано-Франківську, куди вирушив на Великдень до батьків, але, оскільки опинився у місті вночі, то вирішив зупинитися в готелі. Є також припущення, що Прокопів заздалегідь готувався до вручення підозри, тож вирішив пройти цю процедуру, не травмуючи родину.

Звісно, Прокопів, який фактично є ключовим соратником Петра Порошенка у столиці, не втримався від того, аби не звинуватити владу у переслідуваннях опозиції та зачистці місцевого самоврядування. Хоча ці мантри в таких випадках лунають постійно, наразі політична ситуація навколо «ЄС» напружена, як ніколи. Вручення підозри голові фракції «ЄС» в Київраді за події кількарічної давнини «красиво» збіглося з офіційним звинуваченням лідера партії Петра Порошенка у державній зраді та прискіпливими перевірками НБУ його банку.

Неспокійно і на політичній кухні столиці. «ЄС» та «Удар» Кличка, які є партнерами у більшості в Київраді, протистоять шаленому тиску Офісу президента та надактивного голови КМВА Тимура Ткаченка. Київрада після грандіозного корупційного скандалу в оточенні Віталія Кличка опинилася без секретаря, а Прокопів, що вже був секретарем у минулому скликанні міськради, перебуває в шорт-листі охочих обійняти цю посаду.

Володимир Прокопів вже займав місце секретаря в минулому скликанні Київради і хотів би в нього повернутися

Іронія в тому, що проблеми Прокопіва можуть зіграти на руку команді Кличка, яка відбивається від амбіцій «євросолідаристів» отримати посаду секретаря для голови їхньої фракції.

Павло Вуєць, «Главком»