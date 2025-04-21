Міноборони анонсувало нові функції Резерв+

Як зазначає Катерина Черногоренко, для отримання відстрочки чоловіки активно використовують Резерв+. Кожна третя відстрочка оформлена через додаток

Мобілізація в Україні від початку 2025 року зазнала суттєвих змін завдяки осучасненню та цифровізації частини процесів. Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю LB розповіла про ключові реформи, які змінюють оборонну систему країни, пише «Главком».

В кінці січня в Україні запустили електронні направлення через Резерв+, з 1 квітня запрацював електронний кабінет військовозобов’язаного.

«1 лютого ми запустили електронні направлення, зараз знаходимося в стадії активного гарячого впровадження, тому що у цифровій трансформації часто є певний супротив – країна велика, багато точок входу і потрібно підтримувати, роз’яснювати, говорити з ВЛК, ТЦК. І друга частина цієї великої першої фази – це оцифрована постанова про придатність/непридатність», – розповіла Черногоренко.

«Раніше це як працювало: військовозобов’язаний проходив ВЛК, отримував паперову постанову, мав її занести в ТЦК, щоб там її внесли в реєстр і тільки тоді вона відображалася в Резерв+».

«Зараз ми прийшли до військово-лікарських комісій, представили їм електронний кабінет, простий орієнтований на користувача. Провели десятки семінарів, розказали лікарям, як із ним працювати і як у ньому фіксувати всі дії зі встановлення придатності/непридатності», – зазначила Черногоренко.

Військовозобов’язані згенерували через Резерв+ близько 100 тисяч направлень на ВЛК.

«Щодо електронного кабінету – з 1 квітня в системі вже працюють близько 1 000 військово-лікарських комісій по всій країні. Тож тепер результат ВЛК автоматично надсилається в Оберіг, оператор ТЦК нічого не вносить, все розкладається по полям в прив’язці до людини, на радарах держава бачить, що людина не загубилася, що вона виконала всі зобов’язання і її смикати повістками не треба», – розповіла Черногоренко.

Зменшення взаємодії з ТЦК

Як зазначає Катерина Черногоренко, для отримання відстрочки чоловіки активно використовують Резерв+. Кожна третя відстрочка оформлена через додаток.

«ТЦК мають навчитися працювати, як сили генерації, вони мають підбирати кадри. Зараз у нас є конкуренція між цивільним сектором і армією, нам потрібно працювати з професійним портретом людини, вона має бути з певним бекграундом, мати певні професійні навички. Відповідно, ТЦК мають сфокусуватися на тому, щоби великий масив даних про людей міг бути найбільш коректно спрямований для підбору військовозобов’язаних на службу на конкретній посаді в армії. Водночас ТЦК мають стати опціональними – всі сервіси, які вони зараз надають, мають дублюватися онлайн. Люди мають самі обирати, чи йти в ТЦК, чи онлайн це зробити», – зазначила Черногоренко.

Реформи продовжуються з більшим залученням МОЗ

«Ми запропонували Міністерству охорони здоров’я наступний етап реформи – дати можливість військовозобов’язаному проходити ВЛК там, де йому зручно: в лікарні за рогом або в приватній, де він довіряє лікарям. Ця опція буде доступна незабаром.

Для цього ми розділили висновок ВЛК на дві частини: медичний датасет і адміністративну частину. Це додатковий антикорупційний ефект – не одна людина, чи колектив ухвалює рішення, а це розділено по інституціях», – розповіла Чорногоренко.

За словами заступниці міністра оборони, надалі щорічно, коли військовозобов’язаний повинен пройти ВЛК, він приходить в лікарню, проходить огляд, лікар вносить медичні дані в систему, цей пакет «автоматично летить на ВЛК» та в електронний кабінет. Після цього лікарі на ВЛК дивляться деперсоналізовані дані без контакту з людиною і виносять свій вердикт.

Оплата штрафу через Резерв+

«Хочу анонсувати, що влітку ми запускаємо можливість для військовозобов’язаних оплатити штраф через Резерв+. Це можливість не йти в ТЦК за квитанцією, потім в банк, сплачувати і знову заносити цей папірець в ТЦК. Це можна буде зробити через Резерв+ і ще й з 50% знижкою», – зазначила Черногоренко.

За її словами наразі триває робота з додавання у Резерв+ причину порушення – наприклад, «не з’явився на сповіщення, номер дата».

«Далі він натискає кнопку «Оплатити штраф», платить 8 500 грн (половина від суми штрафу), з нього знімається його порушення і застосунок показує, що все добре», – підкреслила Чорногоренко.

Смарт-контракт

Минулого року Міноборони запустило онлайн-рекрутинг, що дає можливість обрати вакансії, дізнатись інформацію про бригади, командира в зручному форматі.

«Далі плануємо впровадити підписання смарт-контрактів. Виглядатиме це так – людина обирає вакансію, дає фідбек бригаді, що вона зацікавлена, бригада з нею проводить співбесіду. І може безпосередньо рекрутувати людину. Ми додамо можливість підписати смарт-контракт прямо в телефоні з бригадою», – розповіла Чорногоренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №13193. Він має на меті заборонити військовозобовʼязаними використовувати освіту як спосіб ухилення від мобілізації.