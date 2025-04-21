Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міноборони анонсувало нові функції Резерв+

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони анонсувало нові функції Резерв+
Черногоренко: для отримання відстрочки чоловіки активно використовують Резерв+
колаж: glavcom.ua

Як зазначає Катерина Черногоренко, для отримання відстрочки чоловіки активно використовують Резерв+. Кожна третя відстрочка оформлена через додаток

Мобілізація в Україні від початку 2025 року зазнала суттєвих змін завдяки осучасненню та цифровізації частини процесів. Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю LB розповіла про ключові реформи, які змінюють оборонну систему країни, пише «Главком».

В кінці січня в Україні запустили електронні направлення через Резерв+, з 1 квітня запрацював електронний кабінет військовозобов’язаного.

«1 лютого ми запустили електронні направлення, зараз знаходимося в стадії активного гарячого впровадження, тому що у цифровій трансформації часто є певний супротив – країна велика, багато точок входу і потрібно підтримувати, роз’яснювати, говорити з ВЛК, ТЦК. І друга частина цієї великої першої фази – це оцифрована постанова про придатність/непридатність», – розповіла Черногоренко.

«Раніше це як працювало: військовозобов’язаний проходив ВЛК, отримував паперову постанову, мав її занести в ТЦК, щоб там її внесли в реєстр і тільки тоді вона відображалася в Резерв+».

«Зараз ми прийшли до військово-лікарських комісій, представили їм електронний кабінет, простий орієнтований на користувача. Провели десятки семінарів, розказали лікарям, як із ним працювати і як у ньому фіксувати всі дії зі встановлення придатності/непридатності», – зазначила Черногоренко.

Військовозобов’язані згенерували через Резерв+ близько 100 тисяч направлень на ВЛК.

«Щодо електронного кабінету – з 1 квітня в системі вже працюють близько 1 000 військово-лікарських комісій по всій країні. Тож тепер результат ВЛК автоматично надсилається в Оберіг, оператор ТЦК нічого не вносить, все розкладається по полям в прив’язці до людини, на радарах держава бачить, що людина не загубилася, що вона виконала всі зобов’язання і її смикати повістками не треба», – розповіла Черногоренко.

Зменшення взаємодії з ТЦК

Як зазначає Катерина Черногоренко, для отримання відстрочки чоловіки активно використовують Резерв+. Кожна третя відстрочка оформлена через додаток.

«ТЦК мають навчитися працювати, як сили генерації, вони мають підбирати кадри. Зараз у нас є конкуренція між цивільним сектором і армією, нам потрібно працювати з професійним портретом людини, вона має бути з певним бекграундом, мати певні професійні навички. Відповідно, ТЦК мають сфокусуватися на тому, щоби великий масив даних про людей міг бути найбільш коректно спрямований для підбору військовозобов’язаних на службу на конкретній посаді в армії. Водночас ТЦК мають стати опціональними – всі сервіси, які вони зараз надають, мають дублюватися онлайн. Люди мають самі обирати, чи йти в ТЦК, чи онлайн це зробити», – зазначила Черногоренко.

Реформи продовжуються з більшим залученням МОЗ

«Ми запропонували Міністерству охорони здоров’я наступний етап реформи – дати можливість військовозобов’язаному проходити ВЛК там, де йому зручно: в лікарні за рогом або в приватній, де він довіряє лікарям. Ця опція буде доступна незабаром.

Для цього ми розділили висновок ВЛК на дві частини: медичний датасет і адміністративну частину. Це додатковий антикорупційний ефект – не одна людина, чи колектив ухвалює рішення, а це розділено по інституціях», – розповіла Чорногоренко.

За словами заступниці міністра оборони, надалі щорічно, коли військовозобов’язаний повинен пройти ВЛК, він приходить в лікарню, проходить огляд, лікар вносить медичні дані в систему, цей пакет «автоматично летить на ВЛК» та в електронний кабінет. Після цього лікарі на ВЛК дивляться деперсоналізовані дані без контакту з людиною і виносять свій вердикт.

Оплата штрафу через Резерв+

«Хочу анонсувати, що влітку ми запускаємо можливість для військовозобов’язаних оплатити штраф через Резерв+. Це можливість не йти в ТЦК за квитанцією, потім в банк, сплачувати і знову заносити цей папірець в ТЦК. Це можна буде зробити через Резерв+ і ще й з 50% знижкою», – зазначила Черногоренко.

За її словами наразі триває робота з додавання у Резерв+ причину порушення – наприклад, «не з’явився на сповіщення, номер дата».

«Далі він натискає кнопку «Оплатити штраф», платить 8 500 грн (половина від суми штрафу), з нього знімається його порушення і застосунок показує, що все добре», – підкреслила Чорногоренко.

Смарт-контракт

Минулого року Міноборони запустило онлайн-рекрутинг, що дає можливість обрати вакансії, дізнатись інформацію про бригади, командира в зручному форматі.

«Далі плануємо впровадити підписання смарт-контрактів. Виглядатиме це так – людина обирає вакансію, дає фідбек бригаді, що вона зацікавлена, бригада з нею проводить співбесіду. І може безпосередньо рекрутувати людину. Ми додамо можливість підписати смарт-контракт прямо в телефоні з бригадою», – розповіла Чорногоренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №13193. Він має на меті заборонити військовозобовʼязаними використовувати освіту як спосіб ухилення від мобілізації.

Читайте також:

Теги: реформа Міноборони мобілізація бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рекрутинг та мобілізація у ВС РФ не зупиняється
Новий наступ Росії: що варто очікувати влітку 2025 року?
4 квiтня, 16:30
Черногоренко: В міністерстві розуміють соціальну значущість законопроєкту: «Тут потрібна спільна робота, ми її дуже швидко ведемо»
Міноборони повідомило, на якій стадії підготовка законопроєкту про демобілізацію
28 березня, 17:29
Міноборонило повідомило, що найбільший попит мають спеціальності, що пов’язані з БпЛА
Міноборони назвало найзатребуваніші спеціальності у центрах рекрутингу
3 квiтня, 11:41
Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства отримав повноваження перевозити кандидатів на службу з-за кордону в Україну
Уряд спростив вступ іноземців до ЗСУ
15 квiтня, 16:39
За словами військового, Україна поки немає механізмів, які б дозволили залучити до служби сотні тисяч осіб
«Ухилянтський рух домінує в Україні». Відомий військовий пояснив, що не так з мобілізацією
16 квiтня, 20:25
Організатора схеми затримано під час отримання авансу від чергових клієнтів
Європа для ухилянта за $10 тис. Затримано організатора хитрої схеми на Київщині
10 квiтня, 19:20
Президент пропонує продовжити воєнний на 90 днів та продовження проведення загальної мобілізації теж на 90 діб
Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації
15 квiтня, 10:57
Євгеній Громадський каже, що більшість корупційних скандалів проходять повз нього
Герой України розповів, який корупційний скандал його обурив
Вчора, 21:14
Демограф зробив заяву щодо мобілізації 18-річних
Чи варто мобілізувати 18-річних? Експерт пояснив, як це вплине на демографію
Сьогодні, 17:05

Суспільство

Уповноважений уряду назвав кількість людей в Україні, які вважаються зниклими безвісти
Уповноважений уряду назвав кількість людей в Україні, які вважаються зниклими безвісти
Міноборони анонсувало нові функції Резерв+
Міноборони анонсувало нові функції Резерв+
Чи варто мобілізувати 18-річних? Експерт пояснив, як це вплине на демографію
Чи варто мобілізувати 18-річних? Експерт пояснив, як це вплине на демографію
Скільки дітей мають народжувати українки, аби уникнути катастрофи: пояснення демографа
Скільки дітей мають народжувати українки, аби уникнути катастрофи: пояснення демографа
22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині
22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині
Епіфаній пригадав останні слова Папи Римського про Україну
Епіфаній пригадав останні слова Папи Римського про Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
46K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
25K
Помер Папа Римський Франциск
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
США депортували німецьких туристок через несподівану причину

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua