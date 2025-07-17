Київський зоопарк під час війни хоче купити чотири електромобілі: деталі

У парку з’явиться транспорт для перевезення відвідувачів

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення планує придбати чотири електромобілі. Очікувана вартість закупівлі – 3,46 млн грн. Як повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro, згідно з тендерною документацією, планується купити:

електромобіль Attiva 8L.6;

електромобіль Attiva 4LC.6;

електромобіль Attiva 8L.6HC;

електромобіль Nev L2C.6.

Поставка транспорту має бути здійснена до 1 вересня 2025 року за адресою: проспект Берестейський, 32 (територія Київського зоопарку).

Зазначається, що закупівля проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями, передбаченими на період дії воєнного стану. До участі допускаються як українські, так і іноземні компанії. Головний критерій оцінки – найнижча ціна. Кінцевий строк подання пропозицій – 18 липня 2025 року, електронний аукціон заплановано на 21 липня.

дані: ProZorro

За даними одного з українських дистриб’юторів, новий Italcar ATTIVA 8L.6 коштує близько $14,5 тис. (приблизно 600 тис. грн). Це електричний восьмимісний шатл зі швидкістю до 35 км/год і запасом ходу до 100 км, призначений для перевезення пасажирів на територіях з обмеженим рухом – зоопарки, курорти чи аеропорти. Інші моделі, переважно вантажні або компактні пасажирські електромобілі.

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