Збиткова «Укрпошта» виділяє понад 1 млн грн на розробку правил оформлення вивісок

Держпідприємство оновлює свій фірмовий стиль вдруге за менш ніж 10 років

Акціонерне товариство «Укрпошта» 16 червня оголосило тендер на розробку брендбуку (набору правил та рекомендацій з візуального стилю компанії). Очікувана вартість послуги – 1,25 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на систему держзакупівель ProZorro.

Згідно з умовами закупівлі, замовлення має бути готове до кінця поточного року. За шість місяців підрядник має провести дизайн-дослідження та розробити чотири розділи брендбуку, які включатимуть:

принципи використання логотипа;

дизайн елементів фірмового стилю, таких як конверти, бланк, візитівка, папка, коробка, пакет, блокнот, ручка, олівець, шаблон презентації, кофта, футболка, уніформа, машина;

шаблони для зовнішньої та інтернет-реклами;

принципи оформлення вивісок, навісів тощо.

«Укрпошта» оголосила тендер на розробку брендбуку з очікуваною вартістю 1,25 млн грн скриншот з сайту ProZorro

На торги прийшли п’ятеро учасників. Найнижчу пропозицію – 599,5 тис. грн – подало ТОВ «Табаско Ворлдвайд», яке надавало рекламні послуги Vodafone, «Алло», Crédit Agricole, «Укргазбанку» тощо. Пропозицію на 50 тис. грн дорожчу подала підприємиця Марія Омельчук – співвласниця брендингового агентства Galagan, яке надавало послуги Toyota, Lexus, «Укрзалізниці», «Київгазу», Panasonic тощо.

Утім, «Укрпошта» відмовила обом претендентам. Причиною вказується те, що «учасники визначили конфіденційною інформацію, що, за умовами закупівлі, не може бути визначена як конфіденційна». Зараз рішення тендерного комітету очікує третя учасниця – підприємиця Анастасія Жеребецька, співзасновниця дизайн-бюро «Спіілка», яке співпрацювало з «Планетою кіно», Megogo, Uklon, «Новою поштою» тощо.

Для «Укрпошти» це вже не перша зміна айдентики. У 2017 році держпідприємство вже проводило ребрендинг за участі агентства Saatchi & Saatchi. Тоді було розроблено логотип у вигляді поштового ріжка-геомітки, який компанія використовує донині.

Нагадаємо, що АТ «Укрпошта» у 2024 році збільшило дохід на 12% порівняно з 2023 роком – до 12,9 млрд грн. Утім, за підсумками року компанія все одно мала чистий збиток у розмірі 413,2 млн грн, але він скоротився майже вдвічі порівняно з показниками 2023 року.

Як повідомляв «Главком», після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» повідомила, що члени Наглядової ради акціонерного товариства Рінат Абдрасілов, Гері Джон Керрол, Олена Малинська та Ігор Мітюков отримують по 165,09 тис. грн заробітної плати щомісяця. Водночас їхнім колегам Костянтину Гурі та Сергію Деркачу зарплата не нараховується.

До речі, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський оприлюднив у Facebook дані про свої доходи й видатки за 2024 рік. За його словами, минулого року він отримав зарплату та доплату 15% за роботу з державною таємницею – 11,72 млн гривень до податків, або в середньому 970 тис. грн на місяць.

Як відомо, Смілянський сім років поспіль не оприлюднює публічно декларацію про свої доходи та майновий стан. Раніше у відповідь на запит нардепки Ніни Южаніної Смілянський повідомляв: облік інформації щодо витрат на оплату праці генерального директора АТ «Укрпошта» не здійснюється.