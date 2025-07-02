Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Збиткова «Укрпошта» виділяє понад 1 млн грн на розробку правил оформлення вивісок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Збиткова «Укрпошта» виділяє понад 1 млн грн на розробку правил оформлення вивісок
Останній ребрендинг «Укрпошти» проводився у 2017 році. Тоді компанія обрала логотип поштовий ріжок-геомітку
фото: Facebook/Ігор Смілянський

Держпідприємство оновлює свій фірмовий стиль вдруге за менш ніж 10 років

Акціонерне товариство «Укрпошта» 16 червня оголосило тендер на розробку брендбуку (набору правил та рекомендацій з візуального стилю компанії). Очікувана вартість послуги – 1,25 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на систему держзакупівель ProZorro.

Згідно з умовами закупівлі, замовлення має бути готове до кінця поточного року. За шість місяців підрядник має провести дизайн-дослідження та розробити чотири розділи брендбуку, які включатимуть:

  • принципи використання логотипа;
  • дизайн елементів фірмового стилю, таких як конверти, бланк, візитівка, папка, коробка, пакет, блокнот, ручка, олівець, шаблон презентації, кофта, футболка, уніформа, машина;
  • шаблони для зовнішньої та інтернет-реклами;
  • принципи оформлення вивісок, навісів тощо.
«Укрпошта» оголосила тендер на розробку брендбуку з очікуваною вартістю 1,25 млн грн
«Укрпошта» оголосила тендер на розробку брендбуку з очікуваною вартістю 1,25 млн грн
скриншот з сайту ProZorro

На торги прийшли п’ятеро учасників. Найнижчу пропозицію – 599,5 тис. грн – подало ТОВ «Табаско Ворлдвайд», яке надавало рекламні послуги Vodafone, «Алло», Crédit Agricole, «Укргазбанку» тощо. Пропозицію на 50 тис. грн дорожчу подала підприємиця Марія Омельчук – співвласниця брендингового агентства Galagan, яке надавало послуги Toyota, Lexus, «Укрзалізниці», «Київгазу», Panasonic тощо.

Утім, «Укрпошта» відмовила обом претендентам. Причиною вказується те, що «учасники визначили конфіденційною інформацію, що, за умовами закупівлі, не може бути визначена як конфіденційна». Зараз рішення тендерного комітету очікує третя учасниця – підприємиця Анастасія Жеребецька, співзасновниця дизайн-бюро «Спіілка», яке співпрацювало з «Планетою кіно», Megogo, Uklon, «Новою поштою» тощо.

Для «Укрпошти» це вже не перша зміна айдентики. У 2017 році держпідприємство вже проводило ребрендинг за участі агентства Saatchi & Saatchi. Тоді було розроблено логотип у вигляді поштового ріжка-геомітки, який компанія використовує донині.

Нагадаємо, що АТ «Укрпошта» у 2024 році збільшило дохід на 12% порівняно з 2023 роком – до 12,9 млрд грн. Утім, за підсумками року компанія все одно мала чистий збиток у розмірі 413,2 млн грн, але він скоротився майже вдвічі порівняно з показниками 2023 року.

Як повідомляв «Главком», після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» повідомила, що члени Наглядової ради акціонерного товариства Рінат Абдрасілов, Гері Джон Керрол, Олена Малинська та Ігор Мітюков отримують по 165,09 тис. грн заробітної плати щомісяця. Водночас їхнім колегам Костянтину Гурі та Сергію Деркачу зарплата не нараховується.

До речі, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський оприлюднив у Facebook дані про свої доходи й видатки за 2024 рік. За його словами, минулого року він отримав зарплату та доплату 15% за роботу з державною таємницею – 11,72 млн гривень до податків, або в середньому 970 тис. грн на місяць.

Як відомо, Смілянський сім років поспіль не оприлюднює публічно декларацію про свої доходи та майновий стан. Раніше у відповідь на запит нардепки Ніни Южаніної Смілянський повідомляв: облік інформації щодо витрат на оплату праці генерального директора АТ «Укрпошта» не здійснюється.

Читайте також:

Теги: Укрпошта держзакупівлі тендер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків
Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків
26 червня, 20:58
Підписання угоди відкриває нові можливості для «Укрпошти»
«Укрпошта» підписала угоду з Поштою США
24 червня, 21:38
Палац Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут
Військовий ліцей у Львові замовив кондиціонери для укриття, які в 15 разів дорожчі за ринкові
19 червня, 14:33
Пошкоджене відділення компанії у столиці
Росіяни знищили два відділення «Укрпошти» у Києві
17 червня, 09:30
47-річному киянину оголошено про підозру у службовій недбалості
Посадовець держцентру радіочастот отримав підозру у завданні державі мільйонних збитків
13 червня, 14:59
Третій за дорожнечею прифронтовий будівельний проєкт стартував у Миколаєві реконструкція обласної дитлікарні за 0,6 млрд
Як не економити на відбудові: тендерний рецепт з Миколаївщини Наші гроші
12 червня, 10:10
Частина Нацгвардії, яка змовляла обладнання, дислокується в Сумській області
Нацгвардія відреагувала на скандал із закупівлею щитів для розгону демонстрантів
11 червня, 16:40
Будівництво укриття у столичній гімназії: у тендері вартістю 300 млн грн виявлено порушення
Будівництво укриття у столичній гімназії: у тендері вартістю 300 млн грн виявлено порушення
10 червня, 14:40
Російські окупанти зруйнували телевізійну вежу у Києві 1 березня 2022 року
Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу
3 червня, 12:19

Бізнес

Збиткова «Укрпошта» виділяє понад 1 млн грн на розробку правил оформлення вивісок
Збиткова «Укрпошта» виділяє понад 1 млн грн на розробку правил оформлення вивісок
Скасування прайс-кепів є необхідною умовою інтеграції до європейського ринку електроенергії – експертка ЄС
Скасування прайс-кепів є необхідною умовою інтеграції до європейського ринку електроенергії – експертка ЄС
Українці заснували у Польщі понад 10 тис. компаній за рік: найпопулярніші сфери
Українці заснували у Польщі понад 10 тис. компаній за рік: найпопулярніші сфери
Уряд обмежив роботу duty free: перелік змін
Уряд обмежив роботу duty free: перелік змін
Метінвест у 2024 році витратив понад 500 млн на захист довкілля
Метінвест у 2024 році витратив понад 500 млн на захист довкілля
Федерація роботодавців транспорту звернулася до віцепрем’єра Кулеби через тарифну ініціативу «Укрзалізниці»
Федерація роботодавців транспорту звернулася до віцепрем’єра Кулеби через тарифну ініціативу «Укрзалізниці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
134K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
43K
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю
36K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
35K
Азербайджан б’є по «базових налаштуваннях» Кремля

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua