«Димова» справа на 500 тис. Заступниця директорки Театру оперети піде під суд

Слідство встановило, що чиновниця допустила закупівлю генераторів туману та диму за значно завищеними цінами

Крім кримінального провадження, прокуратура подала цивільний позов в інтересах держави до обвинуваченої на суму збитків

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо заступниці генерального директора Київського національного академічного театру оперети. Її звинувачують у службовій недбалості при проведенні державних закупівель сценічного обладнання, що призвела до збитків на понад 500 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що чиновниця допустила закупівлю генераторів туману та диму за значно завищеними цінами. Згідно з висновками експертів, оплата за ці позиції суттєво перевищувала ринкову вартість. Техніку придбали саме для потреб театральних вистав, але з порушенням принципів ефективного використання бюджетних коштів.

Крім кримінального провадження, прокуратура також подала цивільний позов в інтересах держави до обвинуваченої на суму збитків – понад пів мільйона гривень.

Заступниця генерального директора Київського національного академічного театру оперети звинувачується у службовій недбалості при проведенні державних закупівель сценічного обладнання, що призвела до збитків на понад 500 тис. грн фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Нагадаємо, прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з колишніх керівників КО «Київзеленбуд» у розтраті бюджетних коштів на суму майже 350 тис. грн, виділених на реконструкцію парку.

Також директору одного з Департаментів Київської міської ради (КМДА) повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої Департамент у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн грн.