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Держоператор тилу повідомив, скільки постачальників перебуває під санкціями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Держоператор тилу повідомив, скільки постачальників перебуває під санкціями
Компанії можуть вийти з-під санкцій, якщо сплатять штрафи, відмовляться від судових позовів та візьмуть на себе антикорупційні зобов’язання
фото з відкритих джерел

Основні причини застосування санкцій – невиконання контрактів, постачання неякісної продукції або фальсифікату

Лише близько 1% постачальників закупівельної агенції Міністерства оборони України Державного оператора тилу (ДОТ) потрапили під обмежувальні заходи через порушення контрактів. Про це повідомляє «Главком» на заступника голови комісії з реорганізації держагенції Дмитра Бігунця в коментарі «Укрінформу».

«Якщо говорити про унікальні випадки застосування обмежувальних заходів, то це десь плюс-мінус 1%. За період з жовтня 2024 року по червень 2025 – усього сім компаній, яких ми були змушені виключити з переліку постачальників за наявності підстав», – пояснив він.

Посадовець наголосив, що після винесення рішення про відсторонення від закупівель у компанії є п’ять днів на оскарження. Якщо рішення підтверджується, постачальника дискваліфікують на один календарний рік. Основні причини застосування санкцій – невиконання контрактів, постачання неякісної продукції або фальсифікату, а також порушення антикорупційних вимог. Зокрема, це може бути використання сировини з країни-агресора (РФ), Білорусі чи Ірану.

Водночас компанії мають можливість вийти з-під санкцій, якщо сплатять штрафи, відмовляться від судових позовів до ДОТ та візьмуть на себе антикорупційні зобов’язання. Обмежувальні заходи можуть бути зняті достроково, але не раніше ніж через три місяці після їхнього накладення. «Якщо після відновлення у переліку постачальник протягом року знову порушить умови, то до нього застосують більш жорсткий підхід», – зазначив представник ДОТ.

Також триває робота над створенням схожого «санкційного треку» для недобросовісних постачальників озброєння та військової техніки, які закуповує Агенція оборонних закупівель.

«Ми не можемо нехтувати забезпеченістю через антикорупційні чи комплаєнс-правила. Наприклад, якщо немає кримінального чи санкційного кейсу, але є сумнів щодо своєчасного постачання через форс-мажор, чи у виробника не виходять міни, але є інші добрі боєприпаси – чи варто відмовлятися від них? Треба дуже диференційовано підходити. Тож ми спільно з департаментом закупівель Міноборони напрацьовуємо критерії формування «чорного списку» для АОЗ, аби зберегти забезпеченість війська», – пояснив Бігунець.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міноборони ДОТ – Державний оператор тилуоштрафувала окремих постачальників продуктів харчування для ЗСУ на суму понад 6 млн грн. Причина – виявлення фальсифікованої продукції, зокрема молочних виробів, які не відповідали державним стандартам.

Раніше Державний оператор тилу оголосив про «суттєве» посилення контролю за дотриманням графіку виробництва речового майна для ЗСУ. 

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Теги: Державний оператор тилу Міноборони держзакупівлі

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