Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європа зможе закупити для України більше ніж три системи Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Європа зможе закупити для України більше ніж три системи Patriot
Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони і надати їх Україні
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Раніше президент України заявив, що європейські країни можуть профінансувати закупівлю трьох американських систем ППО

Європейські країни ведуть дискусію щодо придбання у США більше ніж трьох систем протиповітряної оборони Patriot для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина оплатить дві системи, а Норвегія – ще одну. «Зараз ведуться дискусії щодо умов реалізації, тобто скільки систем буде, хто їх передаватиме і як вони будуть фінансуватися», – розповів речник німецького уряду.

За словами посадовця, Німеччина спостерігає «більшу концентрацію російських військ» і що «ми мусимо посилити оборону України» у відповідь на це.

Нагадаємо, Німеччина потенційно зможе надавати Україні ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки нещодавно відкрила власну виробничу лінію для цього озброєння. Перші постачання цих вироблених у Німеччині ракет очікують у 2026-2027 роках.

Як повідомляв WSJ, президент США Дональд Трамп розглядає можливість передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Білий дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути варіант відправлення до України ще однієї системи Patriot.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання. Американський лідер заявив, що передача Україні додаткової системи протиповітряної оборони є дуже дорогою річчю.

Як відомо, США планують витратити понад $1,3 млрд на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у новому фінансовому році. У документах до бюджетного запиту на 2026 рік зазначається, що 16 квітня група високопосадовців армії США, яка визначає потреби в озброєнні, вирішила суттєво збільшити план закупівлі ракет Patriot – з 3 376 до 13 773 одиниць.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок, 14 липня, про новий план постачання озброєння Києву, до нього може увійти наступальна зброя.

Читайте також:

Теги: військова допомога Німеччина Patriot системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмову Трампа та Зеленського назвали «дуже хорошою»
Patriot для України: після розмови Трампа та Зеленського з’явився шанс на нові постачання
4 липня, 22:56
За словами українського лідера, посилення протиповітряної оборони є пріоритетом нашої держави
Україна готує нові домовленості з партнерами щодо систем ППО
7 липня, 20:50
Наразі поліція з’ясовує всі обставини нападу
У Берліні невідомі з ножем напали на українця через мову
14 червня, 18:49
Ізраїль зможе підтримувати свій нинішній рівень протиракетної оборони лише протягом ще 10-12 днів
Система протиракетної оборони Ізраїлю може вийти з ладу найближчими днями – Washington Post
18 червня, 10:42
Робота «залізного купола» в Ізраїлі
«Залізний купол» став пропускати більше ракет – NBC
20 червня, 07:59
Компанія Thales вироблятиме для України ракети майже 20 років
Україна домовилася з Британією про постачання тисяч ракет для ППО
10 липня, 16:26
Німецький канцлер повідомляв, що країна готова придбати у США системи протиповітряної оборони і надати їх Україні
Президент повідомив, які країни готові закупити системи Patriot для України
10 липня, 19:57
Луховицький авіаційний завод спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів МіГ
Генштаб підтвердив ураження російського авіазаводу та виробника ракет для ППО
11 липня, 17:05
глава Міноборони Пісторіус: Німеччина не передаватиме Україні ракети Taurus
Німеччина зробила заяву про ракети Taurus для України
Сьогодні, 02:04

Політика

Європа зможе закупити для України більше ніж три системи Patriot
Європа зможе закупити для України більше ніж три системи Patriot
Найстаріший президент світу знову балотуватиметься
Найстаріший президент світу знову балотуватиметься
Трамп відвідає Британію з державним візитом: стала відома дата
Трамп відвідає Британію з державним візитом: стала відома дата
Північна Корея значно покращила свої спроможності завдяки війні в Україні – The Times
Північна Корея значно покращила свої спроможності завдяки війні в Україні – The Times
Мальта заважає ЄС ухвалити 18 пакет санкцій проти РФ – Politico
Мальта заважає ЄС ухвалити 18 пакет санкцій проти РФ – Politico
Навіщо Путін заохочує Іран укласти ядерну угоду з Трампом: пояснення The Times
Навіщо Путін заохочує Іран укласти ядерну угоду з Трампом: пояснення The Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8502
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
5788
У селі на Житомирщині родина взяла до хати незвичну тварину
3188
Хати знищені вщент: військові показали моторошні кадри з прикордонного села на Сумщині

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua