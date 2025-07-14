Європа зможе закупити для України більше ніж три системи Patriot

Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони і надати їх Україні

Раніше президент України заявив, що європейські країни можуть профінансувати закупівлю трьох американських систем ППО

Європейські країни ведуть дискусію щодо придбання у США більше ніж трьох систем протиповітряної оборони Patriot для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина оплатить дві системи, а Норвегія – ще одну. «Зараз ведуться дискусії щодо умов реалізації, тобто скільки систем буде, хто їх передаватиме і як вони будуть фінансуватися», – розповів речник німецького уряду.

За словами посадовця, Німеччина спостерігає «більшу концентрацію російських військ» і що «ми мусимо посилити оборону України» у відповідь на це.

Нагадаємо, Німеччина потенційно зможе надавати Україні ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки нещодавно відкрила власну виробничу лінію для цього озброєння. Перші постачання цих вироблених у Німеччині ракет очікують у 2026-2027 роках.

Як повідомляв WSJ, президент США Дональд Трамп розглядає можливість передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Білий дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути варіант відправлення до України ще однієї системи Patriot.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання. Американський лідер заявив, що передача Україні додаткової системи протиповітряної оборони є дуже дорогою річчю.

Як відомо, США планують витратити понад $1,3 млрд на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у новому фінансовому році. У документах до бюджетного запиту на 2026 рік зазначається, що 16 квітня група високопосадовців армії США, яка визначає потреби в озброєнні, вирішила суттєво збільшити план закупівлі ракет Patriot – з 3 376 до 13 773 одиниць.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок, 14 липня, про новий план постачання озброєння Києву, до нього може увійти наступальна зброя.