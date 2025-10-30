Головна Київ Новини
Київський зоопарк випустив у дику природу червонокнижного птаха (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Сокіл балабан
фото: Київський зоопарк

Наприкінці ХХ століття в Україні залишалось близько 50 соколиних пар

Київський зоопарк, як наукова установа, багато років займається розведенням та реінтродукцією рідкісних Червонокнижних птахів і тварин. Одним з таких є сокіл балабан. Про це повідомила пресслужба зоопарку, інформує «Главком».

фото: Київський зоопарк

Зазначається, що цей птах населяє український степ і перебуває під загрозою зникнення. Наприкінці ХХ століття в Україні залишалось близько 50 соколиних пар. До початку ХХІ ст. завдяки зусиллям українських заповідників та зоопарків вдалось збільшити кількість птахів до 250 пар, що складає понад 1/3 всієї європейської популяції.

Зараз у Київському зоопарку утримується вісім балабанів. І, не зважаючи на війну, у птахів щороку з'являється потомство. А 19 жовтня цього року відбувся перший випуск цього прекрасного птаха у природу.  

Випущений балабан з’явився в одному зs спеціально обладнаних вольєрів зоопарку у середині травня 2025 року. Насиджували та вигодовували його батьки, він майже не контактував з людьми, тому сприймав їх як загрозу, що важливо для успішного випуску, зауважили фахівці зоопарку.

фото: Київський зоопарк

«Перші навички з польоту та полювання сокіл отримав у Київському зоопарку, а відточував уміння у великому адаптаційному вольєрі, який знаходиться в «Природно-етнографічному парку «Тарутинський степ» Білгород-Дністровського району Одеської області, куди його перевезли 23 липня», – йдеться у повідомленні.

фото: Київський зоопарк

Фінальна підготовка тривала три місяці – птах навчився маневрувати у повітрі, відслідковувати здобич та жити просто неба за будь-яких погодних умов.

«Сокіл одразу продемонстрував, що вдало опанував усі необхідні навички польоту, тож з легкістю вітру понісся нашим степом, аж поки не зник за горизонтом», – повідомили у зоопарку.

фото: Київський зоопарк

Нагадаємо, до Національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, несподівано повернулися рідкісні рожеві фламінго, які нещодавно відлетіли із заповідника через війну. 

Раніше повідомлялося, що війна в Україні завдає масштабної шкоди дикій природі. Зокрема страждають птахи в лісостеповій і степовій зонах, в яких тривають бойові дії. Через постійні вибухи, руйнування та випалювання степів та лісів докорінно змінюються біотопи птахів – природні середовища, у яких звикли оселятися багато видів пернатих. 

Найбільших втрат зазнають представники степової орнітофауни. «Бойові дії тривають переважно в степовій зоні: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, частково в Лісостепу – північ Харківської та схід Сумської областей. У степах давно було закладено полезахисні лісосмуги, які сприяли поширенню лісових птахів. Нині у лісосмугах супротивникам легко сховатися. Тож через бойові дії ці насадження часто випалюються з обох боків – як московитськими, так і українськими військами».

Теги: зоопарк птахи Червона книга

