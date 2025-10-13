Сенсація на Дунаї: рибалка впіймав дуже рідкісного осетра

У притоці Дунаю на території Хорватії знайшли червонокнижного осетра, який офіційно вважається локально вимерлим

У притоці Дунаю – річці Драва на території Хорватії – рибалка спіймав надзвичайно рідкісного представника осетрових – шипа (Acipenser nudiventris). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Міжнародний союз охорони природи (IUCN) у 2021 році офіційно оголосив цей вид локально вимерлим у басейні Дунаю, а в Україні він має статус «зниклий».

Унікальну рибу виловили на території біосферного заповідника «Мура-Драва-Дунай», відомого як «Амазонка Європи». Рибу довжиною 1,76 метра та вагою 35 кг після вилову повернули у річку живою. Остання підтверджена згадка про шипа в цьому регіоні датується 2009 роком.

Фахівці WWF зазначають, що поява однієї особини не гарантує існування стабільної популяції, але свідчить про те, що річка ще має природні умови для осетрових. Це підкреслює важливість міжнародної співпраці та відновлення річок і міграційних шляхів для збереження видів, які вважалися втраченими.

Осетрові – дивовижні істоти, які існували на нашій планеті ще за часів динозаврів, понад 200 мільйонів років тому, проте зараз більшість із них перебуває на межі зникнення. Будівництво гребель, що перекрило їхні міграційні шляхи, руйнування природних нерестовищ і браконьєрство заради чорної ікри – лише деякі з чинників, що призвели до катастрофічного скорочення популяцій цих риб.

Історично в українських водах мешкало шість видів осетрових, два з яких – осетер атлантичний та шип – жодного разу не фіксувалися у сучасних уловах. Решта видів має статус «вразливий» або «зникаючий» та занесені до Червоної книги України.

Нагадаємо, що осетрові риби в Україні опинилися на межі зникнення через антропогенний вплив та погіршення природних умов. За останнє століття більшість видів осетрових майже повністю зникли з українських річок: зокрема офіційно визнані зниклими осетер атлантичний та шип. Інші види, як білуга, севрюга, стерлядь та осетер руський, їхній вилов суворо заборонено, а збереження залежить від комплексних заходів охорони середовища та боротьби з браконьєрством.





