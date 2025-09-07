В Україну несподівано повернулися рідкісні птахи, які втекли через війну (фото)

Птахи рятувалися від російських дронів аж у Румунії

До Національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, несподівано повернулися рідкісні рожеві фламінго, які нещодавно відлетіли із заповідника через війну. Як інформує «Главком», про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

«Останні декілька днів після потужних прильотів і страшних шумів війни в наших краях рожеві фламінго повністю зникли з нацпарку. Ми одразу подумали, що вони вже повністю покинули наші Тузлівські лимани й полетіли далеко на Південь. Декілька днів пошуку по всіх лиманах не дали результатів», – розповів науковець.

За його словами, через шуми війни – вибухи, проліт дронів – фламінго покинули заповідні лимани, які їх дуже влаштовують завдяки відповідним природним умовам, у тому числі їжі. Після цього птахів бачили у сусідній Румунії в Добруджі, де вони перебували декілька днів.

«І ось, вийшов я вчора на світанку на маршрут для моніторингу узбережжя Чорного моря і близько 6-ї години ранку бачу вдалині на горизонті над морем великі зграї фламінго. Вони повертались до нас – летіли з боку Румунії, перетнули піщаний пересип у нацпарку і зробили посадку на лимані Алібей. Будемо сподіватися, що вони ще затримаються в нашому нацпарку, хоча війна дуже негативно впливає на їх життя і відтворення», – констатував Русєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війна в Україні завдає масштабної шкоди дикій природі. Зокрема страждають птахи в лісостеповій і степовій зонах, в яких тривають бойові дії. Через постійні вибухи, руйнування та випалювання степів та лісів докорінно змінюються біотопи птахів – природні середовища, у яких звикли оселятися багато видів пернатих.

Найбільших втрат зазнають представники степової орнітофауни. «Бойові дії тривають переважно в степовій зоні: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, частково в Лісостепу – північ Харківської та схід Сумської областей. У степах давно було закладено полезахисні лісосмуги, які сприяли поширенню лісових птахів. Нині у лісосмугах супротивникам легко сховатися. Тож через бойові дії ці насадження часто випалюються з обох боків – як московитськими, так і українськими військами».