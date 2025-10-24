Німеччина потерпає від нового спалаху пташиного грипу

Міністерство сільського господарства закликає посилити захисні заходи та компенсувати втрати фермерів

Кількість випадків пташиного грипу в Німеччині за останні два тижні зросла дуже швидко, що змушує владу посилювати контроль та запроваджувати компенсації для фермерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра сільського господарства Алоїса Райнера, яку наводить DPA.

Міністр сільського господарства Німеччини повідомив, що цього тижня зафіксовано численні спалахи пташиного грипу як серед диких птахів, так і на птахофермах. Особливо серйозною є ситуація поблизу Берліна, де виявлено понад 1000 загиблих журавлів.

«Наразі спостерігаються численні спалахи захворювання як серед диких птахів, так і на птахофермах. Це не є незвичайним для цієї пори року. Дуже швидке зростання кількості інфекцій за останні 14 днів підкреслило «серйозність ситуації» , а також «важливість спільних і скоординованих дій», – зазначив він.

Через нові випадки на птахофермах у землі Баден-Вюртемберг доведеться знищити близько 15 тисяч тварин. Міністерство звернулося до ЄС із проханням підвищити межу компенсаційних виплат з 50 до 110 євро на тварину, щоб підтримати фермерів.

Райнер підкреслив, що пріоритетом є запобігання поширенню вірусу, захист тварин та мінімізація збитків для сільськогосподарської та харчової промисловості. Пташиний грип смертельний для птахів, але наразі не вважається небезпечним для людей.

Нагадаємо, що у США зафіксовано першу смерть людини від тяжкої форми пташиного грипу H5N1, який циркулює серед диких і свійських птахів. Пацієнт, якому було понад 65 років і який мав супутні захворювання, заразився після контакту з птахами. Штам D1.1 вважають особливо небезпечним, і експерти відзначають, що його летальні випадки були очікуваними, хоча трагічними.