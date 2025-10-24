Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина потерпає від нового спалаху пташиного грипу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина потерпає від нового спалаху пташиного грипу
Пташиний грип шириться Німеччиною
фото з відкритих джерел

Міністерство сільського господарства закликає посилити захисні заходи та компенсувати втрати фермерів

Кількість випадків пташиного грипу в Німеччині за останні два тижні зросла дуже швидко, що змушує владу посилювати контроль та запроваджувати компенсації для фермерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра сільського господарства Алоїса Райнера, яку наводить DPA.

Міністр сільського господарства Німеччини повідомив, що цього тижня зафіксовано численні спалахи пташиного грипу як серед диких птахів, так і на птахофермах. Особливо серйозною є ситуація поблизу Берліна, де виявлено понад 1000 загиблих журавлів.

«Наразі спостерігаються численні спалахи захворювання як серед диких птахів, так і на птахофермах. Це не є незвичайним для цієї пори року. Дуже швидке зростання кількості інфекцій за останні 14 днів підкреслило «серйозність ситуації» , а також «важливість спільних і скоординованих дій», – зазначив він.

Через нові випадки на птахофермах у землі Баден-Вюртемберг доведеться знищити близько 15 тисяч тварин. Міністерство звернулося до ЄС із проханням підвищити межу компенсаційних виплат з 50 до 110 євро на тварину, щоб підтримати фермерів.

Райнер підкреслив, що пріоритетом є запобігання поширенню вірусу, захист тварин та мінімізація збитків для сільськогосподарської та харчової промисловості. Пташиний грип смертельний для птахів, але наразі не вважається небезпечним для людей.

Нагадаємо, що у США зафіксовано першу смерть людини від тяжкої форми пташиного грипу H5N1, який циркулює серед диких і свійських птахів. Пацієнт, якому було понад 65 років і який мав супутні захворювання, заразився після контакту з птахами. Штам D1.1 вважають особливо небезпечним, і експерти відзначають, що його летальні випадки були очікуваними, хоча трагічними.

Читайте також:

Теги: Німеччина птахи грип фермер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі триває 1313-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 28 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 вересня, 07:10
Після завершення процедури переведення з Польщі обвинувачений буде доставлений до Німеччини
Прокуратура Німеччини оприлюднила дані про українця у справі про підрив «Північних потоків»
1 жовтня, 06:42
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року
1 жовтня, 08:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10274 танків
Втрати ворога станом на 5 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 жовтня, 07:59
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2025 року
5 жовтня, 08:29
Вже час запланувати вакцинацію
Як щепитися від грипу в 2025 році: покрокова інструкція Здоров’я нації
6 жовтня, 17:30
Аеропорт Мюнхена тимчасово закрили через повідомлення про дрони, але нічого не було знайдено
Робота аеропорту Мюнхена знову була призупинена через невідомі дрони
20 жовтня, 03:46
Триває 1337-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 22 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 жовтня, 06:50
Протягом літа загальна кількість українських біженців в Німеччині зросла
Дозвіл на виїзд 18-22-річних. У Німеччині різко зросла кількість українських біженців
15 жовтня, 09:58

Соціум

Світовий попит на заморожену картоплю фрі різко зростає
Світовий попит на заморожену картоплю фрі різко зростає
Німеччина потерпає від нового спалаху пташиного грипу
Німеччина потерпає від нового спалаху пташиного грипу
Суд виніс обвинувачення підозрюваному у вбивстві українки Ірини Заруцької в США
Суд виніс обвинувачення підозрюваному у вбивстві українки Ірини Заруцької в США
Працівнику Apple довелося змінити прізвище заради роботи у компанії
Працівнику Apple довелося змінити прізвище заради роботи у компанії
Зухвалий напад на Лувр перетворився на рекламну кампанію для німецької фірми
Зухвалий напад на Лувр перетворився на рекламну кампанію для німецької фірми
Чеські волонтери зібрали гроші на ракету «Фламінго» для ЗСУ за менш як дві доби
Чеські волонтери зібрали гроші на ракету «Фламінго» для ЗСУ за менш як дві доби

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua