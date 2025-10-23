На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)

Ресторан працюватиме щодня з сьомої до 23:00

На території столичного зоопарку «МакДональдз» відкрив 50-й заклад мережі у Києві. Це вже 117-й працюючий заклад мережі з-поміж 132, що існують в Україні. Про це повідомляє «Главком».

Новий ресторан площею понад 550 кв. м розташований поруч із головним входом до Київського зоопарку за адресою проспект Берестейський, 32, 2Г. Зал закладу розрахований на 146 місць, а тераса – на 80.

фото з відкритих джерел

Здійснити замовлення в новому закладі можна за допомогою 12 безконтактних терміналів самообслуговування. Ресторан працюватиме щодня з сьомої до 23:00, а сервіс доставки «МакДелівері» запрацює за кілька днів після відкриття з аналогічним графіком. Новий заклад має посиленні стандарти безпеки.

Під час повітряної тривоги ресторан зачиняється, щоб працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відновлює роботу протягом години після відбою. При цьому співробітники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті

Новий заклад на території зоопарку працевлаштовує близько 60 осіб, серед яких є молодь від 16 років.

Нагадаємо, у минулому році після п'ятимісячної реконструкції на Вокзальній площі у столиці відкрився «МакДональдс», він став одним із найбільших в Україні й має площу 944 кв. м.