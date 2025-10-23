Головна Київ Новини
search button user button menu button

На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
Новий заклад розташований поруч із головним входом до Київського зоопарку
фото з відкритих джерел

Ресторан працюватиме щодня з сьомої до 23:00

На території столичного зоопарку «МакДональдз» відкрив 50-й заклад мережі у Києві. Це вже 117-й працюючий заклад мережі з-поміж 132, що існують в Україні. Про це повідомляє «Главком».

Новий ресторан площею понад 550 кв. м розташований поруч із головним входом до Київського зоопарку за адресою проспект Берестейський, 32, 2Г. Зал закладу розрахований на 146 місць, а тераса – на 80.

Зал ресторану розрахований на 146 місць, а тераса – на 80
Зал ресторану розрахований на 146 місць, а тераса – на 80
фото з відкритих джерел

Здійснити замовлення в новому закладі можна за допомогою 12 безконтактних терміналів самообслуговування. Ресторан працюватиме щодня з сьомої до 23:00, а сервіс доставки «МакДелівері» запрацює за кілька днів після відкриття з аналогічним графіком. Новий заклад має посиленні стандарти безпеки.

Під час повітряної тривоги ресторан зачиняється, щоб працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відновлює роботу протягом години після відбою. При цьому співробітники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті

Новий заклад на території зоопарку працевлаштовує близько 60 осіб, серед яких є молодь від 16 років.

Нагадаємо, у минулому році після п'ятимісячної реконструкції на Вокзальній площі у столиці відкрився «МакДональдс», він став одним із найбільших в Україні й має площу 944 кв. м.

Теги: Київ зоопарк укриття ресторан молодь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по Запоріжжю
Масована атака на Україну: головне за ніч
28 вересня, 06:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:25
Повітряна тривога у Києві тривала майже тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала майже тридцять хвилин
7 жовтня, 23:39
Суд з'ясував: обвинувачений Артем Косов раніше піднімав руку на батька
Чому довічне? З'явився повний текст вироку працівнику УДО, який вбив підлітка на фунікулері
26 вересня, 20:20
Молодь віддає перевагу життю із батьками
Молодь у ЄС дедалі довше живе з батьками: причина
27 вересня, 08:44
Кличко скасував пленарне засідання Київради, заплановане на 25 вересня
Депутат Київради назвав причину скасування сьогоднішнього пленарного засідання
25 вересня, 18:14
Київ зазнав значних втрат: російські обстріли забрали життя чотирьох людей
Під час російської атаки 28 вересня у Києві від стресу померла перукарка Ілона Ревут
29 вересня, 09:00
Дорожні служби проводитимуть поточний ремонт на ділянці вулиці Юлії Здановської між будинками № 41 та № 47
Рух вулицею Юлії Здановської обмежено до 16 жовтня (схема)
13 жовтня, 08:26
Ірина Хоменко показала наслідки ворожої атаки у багатоповерхівці, в якій живе з родиною
У будинок відомої телеведучої влучив ворожий «шахед». Загинули двоє сусідів
Вчора, 15:55

Новини

На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
Stolitsa Group спростувала чутки про незаконність будівництва на Березняках
Stolitsa Group спростувала чутки про незаконність будівництва на Березняках
Голова НСЖУ розповів, як біля його будинку вибухнув російський дрон
Голова НСЖУ розповів, як біля його будинку вибухнув російський дрон
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua