Станцію метро «Львівська брама» планують добудувати до 2025 року



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Станція «Львівська брама»

До 2020 року у Програмі економічного і соціального розвитку Києва кошти на капітальні роботи на станції не передбачені

Станцію столичного метро «Львівська брама», яка в «замороженому» стані знаходиться на Львівській площі ось уже 25 років, планують добудувати до 2025 року.

Про це в коментарі 44.ua повідомила радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.

«У проекті Генерального плану Києва та його приміської зони на період до 2025 року в перспективі також передбачено будівництво станційного комплексу «Львівська брама» з будівництвом входу», - розповіла вона.

При цьому до 2020 року у Програмі економічного і соціального розвитку Києва кошти на капітальні роботи на станції не передбачені.

Зазначається, що терміни початку реконструкції «Львівської брами» відсуваються через те, що інвестор ТОВ «Коніка» з 2007 року не може врегулювати земельне питання, без чого проектувати і будувати вихід зі станції метро неможливо.

«На сьогоднішній день не вирішено питання комплексної реконструкції Львівської площі, а саме: інвестор ТОВ «Коніка» не погодив місце розташування підземного вестибюля станції «Львівська брама» і входів (виходів), що стримує початок робіт з проектування та будівництва об'єкта. Після вирішення цього питання , КП «Київський метрополітен» направить пропозиції щодо включення об'єкта до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки», - додала Макогон.

Нагадаємо, в серпні 2016 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що «Львівська брама» може бути відкрита в 2017 році. І тільки в кінці 2017 року столичні чиновники створили робочу групу для якнайшвидшого завершення будівництва даної станції метро. До складу робочої групи увійшли тоді 12 осіб. Однак зрушень досі не спостерігається.

Станція метро «Львівська брама» знаходиться на зеленій гілці метро між «Золотими воротами» і «Лук'янівською». Будівництво почалося в 1991 році, проте в 1996 році процес був «заморожений». На даний момент станція готова на 80%. У 2007 році приватна компанія «Коніка» взяла на себе зобов'язання з будівництва вестибюля (підземного та наземного), верхнього ескалаторного тунелю і адміністративних і обслуговуючих приміщень метрополітену. На жаль, в 2010 році вийшло рішення Київради «Про введення мораторію на нове будівництво і відведення земельних ділянок в межах Львівської площі». Це пов'язано з тим, що територія Львівської площі є природоохоронною зоною Софійського заповідника. Після цього будівельні роботи на станції не проводилися.