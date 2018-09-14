Станцію метро «Львівська брама» планують добудувати до 2025 року
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До 2020 року у Програмі економічного і соціального розвитку Києва кошти на капітальні роботи на станції не передбачені
Станцію столичного метро «Львівська брама», яка в «замороженому» стані знаходиться на Львівській площі ось уже 25 років, планують добудувати до 2025 року.
Про це в коментарі 44.ua повідомила радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.
«У проекті Генерального плану Києва та його приміської зони на період до 2025 року в перспективі також передбачено будівництво станційного комплексу «Львівська брама» з будівництвом входу», - розповіла вона.
При цьому до 2020 року у Програмі економічного і соціального розвитку Києва кошти на капітальні роботи на станції не передбачені.
Зазначається, що терміни початку реконструкції «Львівської брами» відсуваються через те, що інвестор ТОВ «Коніка» з 2007 року не може врегулювати земельне питання, без чого проектувати і будувати вихід зі станції метро неможливо.
«На сьогоднішній день не вирішено питання комплексної реконструкції Львівської площі, а саме: інвестор ТОВ «Коніка» не погодив місце розташування підземного вестибюля станції «Львівська брама» і входів (виходів), що стримує початок робіт з проектування та будівництва об'єкта. Після вирішення цього питання , КП «Київський метрополітен» направить пропозиції щодо включення об'єкта до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки», - додала Макогон.
Нагадаємо, в серпні 2016 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що «Львівська брама» може бути відкрита в 2017 році. І тільки в кінці 2017 року столичні чиновники створили робочу групу для якнайшвидшого завершення будівництва даної станції метро. До складу робочої групи увійшли тоді 12 осіб. Однак зрушень досі не спостерігається.