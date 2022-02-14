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    Відомі українські поети стали голосом «Укрзалізниці» до Дня закоханих

    Пасажири Укрзалізниці протягом дня отримуватимуть спеціальні поетичні валентинки - Відомі українські поети стали голосом «Укрзалізниці» до Дня закоханих
    Пасажири Укрзалізниці протягом дня отримуватимуть спеціальні поетичні валентинки
    фото з відкритих джерел

    Рейси стартують у путь з віршів, начитаних поетами

    Поїзди та вокзали «Укрзалізниці» 14 лютого заговорили голосами українських сучасних поетів Сергія Жадана й Андрія Любки. Про це повідомили у перевізника.

    Кожен рейс Інтерсіті+ та регіональних експресів протягом 14 лютого починається з віршів, які поети начитали для пасажирів залізниці, звісно ж, з любов’ю. Поетичний початок подорожей гарантований також на 28 найбільших вокзалах країни.

    Крім того, у рамках акції #ПоетичнаПодорож пасажири «Укрзалізниці» протягом дня отримуватимуть спеціальні поетичні валентинки на випадкових рейсах.

    Щоб відстань не стала перепоною для любові, поїзди «Укрзалізниці» 14 лютого з’єднають закоханих по всій країні 159 рейсами.

    Нагадаємо, в Києві скасували кілька рейсів міської електрички. Як пояснили в «Київпастрансі», це пов'язано з технічними причинами.

    Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Днями у Києві на три дні скасовували рейси електрички.

    Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.

    Нагадаємо, на Київщині курсує безкоштовна електричка.

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    Теги: свята Укрзалізниця література письменник
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    Відомі українські поети стали голосом «Укрзалізниці» до Дня закоханих