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    За рік Київ на паркуванні заробив учетверо менше, ніж планував

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    За рік Київ на паркуванні заробив учетверо менше, ніж планував
    За рік Київ на паркуванні заробив учетверо менше, ніж планував
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    У Києві продовжують працювати «чорні паркувальники»

    У 2020 році комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», яке відповідає за комунальні парковки в столиці, заробило на парковках 24 млн грн, а планували отримати в чотири рази більше – 98,3 млн. Про це повідомляє Bihus.Info.

    Ймовірно, реалізувати фінансові плани завадили «чорні паркувальники», які, попри заборону платити готівкою, продовжують незаконного збирати гроші з водіїв.

    Мова йде про парковки для денного паркування. Це ті, що розташовані переважно в центрі міста, виділені синіми смугами на дорозі та відповідним знаком.

    Усього у підпорядкуванні КП «Київтранспарксервіс» 1047 парковок на 52 257 машиномісць. З них 14 430 призначені саме для денного паркування. З 2017 року сплата за паркування на них має здійснюватись лише в безготівковий спосіб – за допомогою мобільного застосунку «Київ Цифровий», мобільних банкінгів чи терміналів IPay.

    Проте на частині парковок працюють незаконні паркувальники, які збирають гроші з водіїв готівкою. При цьому водії не отримують жодних підтверджень про сплату, чим наражають себе на штраф за неоплачену парковку від офіційних інспекторів з паркування, який зараз становить 700 гривень.

    Для боротьби з «чорними паркувальниками» проводяться спеціальні моніторинги. Так, у 2020 році було подано 20 повідомлень до поліції. За перші пів року 2021-го – 35 повідомлень. Якщо поліцейські доведуть справу до суду, незаконним паркувальникам загрожує штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. Проте навіть після складання адмінпротоколів такі паркувальники повертаються на дорогу.

    Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

    На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

    У ніч на 19 липня комунальники виявили пошкодженими 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва. Столична влада підозрює, що це справа рук незаконних паркувальників.

    Теги: Київ штраф автомобіль КМДА парковка
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    За рік Київ на паркуванні заробив учетверо менше, ніж планував