Киянин облаштував унікальний притулок для їжаків (фото)

Волонтери виходжують тваринок, які травмовані та не зможуть вижити в природі

Волонтер із Києва Кирило Талер у своїй квартирі облаштував єдиний в Україні приватний притулок для їжаків. Про це пише Великий Київ.

Кирило разом із колежанкою Соломією у своїй «Першій приватній їжарні» виходжують тваринок, які потрапили в халепу.

Їжаками Кирило Талер зацікавився ще у 2015-2016 роках. Тоді він абсолютно нічого про них не знав. Як розповів Кирило, він досліджував тему їжаків і натрапив на польський притулок, який займається їхньою реабілітацією. Потім поїхав на літо із Києва до Глевахи, де була ціла армія їжаків. Це були перші кроки у вивченні цих тваринок.

Перша приватна їжарня почалася у 2017 році із зовсім крихітного їжачка, якого випадково підібрали і доглядали. Звали його Глюча.

«Це була на диво злобна тварюка, яка ненавиділа людей і все живе. Він відточував різні техніки нападу – раптово вилітав із кухні і кидався на нас, або тихо, як змія, скрадався позаду, аби цапнути за ногу. Узагалі за роки роботи з їжаками я зрозумів, що більшість із них мають кепський характер. Їжак по своїй природі – одинак, йому ніхто не потрібен. Але бувають винятки – дуже лагідні і добрі їжаки. Такі легко приручаються, ходять за господарем, як собаки», – розповів волонтер.

Перша приватна їжарня – це притулок не для розведення, а для порятунку і реабілітації. Тому усіх їжаків, які можуть жити у природі, тут випускають. В ідеалі – на приватній ділянці, у садку, а якщо такого місця не знайшлося, згодиться міський парк подалі від дороги.

У якості домашнього улюбленця в домівки людям прилаштовують лише тих «випускників» їжарні, які не зможуть жити на волі. Наприклад, їжачок без лапки, або їжачки із іншими травмами, які у природі не виживуть.

«Ми стали відомими, – розповідає Кирило, – і нам везуть їжаків вже не лише із Києва, а і з інших областей. Тож кількість їх зростає. Наші можливості не безмежні, нас всього двоє і ми утримуємо притулок власним коштом та на кошти, які збираємо раз на місяць через соцмережі на ліки та їжу для їжаків. Тож останнім часом, якщо їжак маленький, але без ускладнень і травм, ми переконуємо людей лишати його у себе на виходжування. А ми консультуватимемо і будемо увесь час на зв’язку. Так ми консультуємо рятувальників їжаків з усієї України, є у нас підопічні навіть у Ізраїлі та Киргизстані».

Догляд за здоровими їжаками не такий вже і складний: годувати м’ясом або спеціальним паштетом, прибирати. І ніякого молока! Коров’яче молоко шкідливе для їжаків.

Кирило обмірковує і розширення притулку. Ідеально, щоб це був будинок у сільській місцевості.

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