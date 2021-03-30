Разумков показав, чим володіє: Tesla, величезні будинки і 28 мільйонів готівкою

Родині Разумкова належать чотири автівки: Tesla model S, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry та BMW X5

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову належать чотири автівки, чотири квартири та майже 30 мільйонів гривень на рахунках та готівкою. Про це свідчать дані декларації спікера за 2020 рік, розміщеної на сайті Національного агентства із запобігання корупції.

Так, спікер задекларував об'єкт житлової нерухомості площею 492 квадратні метри вартістю 2,9 мільйони гривень, чотири земельні ділянки, п'ять квартир, з яких одна належить власне Разумкову, дві – у спільній власності з дружиною та дві належать його дружині. Також у власності дружини спікера житловий будинок площею 489,6 квадратні метри та вартістю мільйон гривень. За даними документу, востаннє нерухомість голова Верховної Ради купував у 2019 році: чотири приміщення у різних населених пунктах Черкаській області.

Згідно з декларацією, родині Разумкова належать чотири автівки: Tesla model S, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry та BMW X5. При цьому Tesla офіційно належить його дружині. Водночас, окрім автівок спікер не задекларував іншого цінного рухомого майна та паперів.

Усього за 2020 рік спікер заробив 4,6 мільйона гривень, ще 6,9 мільйона, згідно документу, заробила його дружина. Найбільше Разумков отримав заробітної платні – 547 563 гривень та за продаж нерухомого майна – 1 620 612 гривень.

Окрім того, родина Разумкових задекларувала 29,7 мільйони гривень, з яких 28,5 мільйонів готівкою належать спікеру та 970 тисяч – його дружині. Також на рахунках спікера 46 тисяч євро та 215 тисяч доларів.

«Це не новий актив, це те, що було зароблено за минулий рік. Десь 550 тисяч гривень – це те, що я отримав, працюючи в стінах Верховної Ради, мною був проданий будинок – десь мільйон сімсот, а інші кошти – це кошти, які повернулися, був борг переді мною ще починаючи з 2016 року», – пояснив спікер, відповідаючи на запитання журналістів про походження 28 мільйонів гривень.

Також голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія подав декларацію про доходи за 2020 рік. У ній він вказав безліч ювелірних виробів, кілька автомобілів, будинки і квартири.

Нагадаємо, в понеділок премьер-міністр України Денис Шмигаль подав щорічну декларацію про доходи. В ній вказані готівку в різних валютах, будинок, земельні ділянки та автомобіль.

Як повідомляв «Главком», міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав декларацію за минулий рік. Він задекларував колекцію годинників, картин, а також золото і мільйони на банківських рахунках. Автомобілів у Авакова немає.

Напередодні й новий міністр агрополітики показав свої статки. Роман Лещенко задекларував торік дохід у розмірі 1,225 млн гривень.

Раніше міністр економіки Петрашко задекларував будинки, люксові авто і мільйони готівкою.

А от міністр оборони торік отримав 2 млн грн доходів.

Також стало відомо, що задекларував міністр освіти Шкарлет.