Понад 4 тис грн. Мінсоцполітики назвало реальний прожитковий мінімум

У Міністерстві соціальної політики порахували орієнтовний показник прожиткового мінімуму на рівні 4100 гривень замість нинішніх 2270 грн/місяць

Прожитковий мінімум в Україні, який на сьогоднішній день є офіційним, більш ніж в два рази нижче обумовленого економікою і вимагає перегляду. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебная, повідомляє пресслужба міністерства.

«Розмір прожиткового мінімуму, як базовий соціальний стандарт не виконує своєї функції. Він повинен бути основою для визначення розмірів соціальних гарантій і доходів: мінімальна зарплата, мінімальна пенсія за віком, інші державні соціальні допомоги. Важливо, щоб розмір прожиткового мінімуму був достатнім для задоволення базових потреб людей і був засобом і скорочення масштабів бідності», – сказала міністр.

Актуальний прожитковий мінімум в Україні для працездатних осіб - 2270 грн/міс. Для непрацездатних – 1769 грн/міс. Загальний показник прожиткового мінімуму становить 2189 грн/міс.

Однак, за її словами, поки підвищення прожиткового мінімуму залишається складним завданням для уряду, оскільки до нього прив'язане більше 180 різних видів виплат (штрафи, збори, грошові стягнення і т.д.).

«Будь-яке збільшення прожиткового мінімуму автоматично призводить до перерахунку значної кількості виплат і необхідність вишукування додаткових витрат бюджетів всіх рівнів», – пояснює Лазебная.

У Мінсоцполітики зазначають, що спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень НАНУ міністерство напрацювало комплекс змін до чинного законодавства (схвалений Кабміном і переданий до Верховної Ради). Метою при цьому є більш сучасна методологія обчислення прожиткового мінімуму і введення нової базової величини для платежів і адміністративних зборів.

«При цьому жодна з соціальних виплат, які сьогодні отримують громадяни, які не буде зменшена», – додають в міністерстві.

Відзначимо, в законі «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлено наступний прожитковий мінімум на одну людину в місяць: з 1 січня – 2 189 грн, з 1 липня – 2 294 грн, з 1 грудня – 2 393 грн.

У Міністерстві соціальної політики порахували орієнтовний показник прожиткового мінімуму на рівні 4100 гривень замість нинішніх 2270 грн/місяць. Середній показник при цьому повинен складати 4,546 тис грн у порівнянні з нинішніми 2,189 тис грн.

Прожитковий мінімум — це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення їі життєдіяльност

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що профільні міністерства готують пропозиції щодо встановлення справедливого прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум, а разом з ним виростуть і пенсії громадян. В результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн, а максимальна – на 850 грн.

Також повідомлялося, що Мінціфра пропонує додати мобільний зв'язок і інтернет в прожитковий мінімум.

До слова, в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз.