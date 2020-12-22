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    Жахливе вбивство: киянин зарізав свою матір (фото, відео)

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    Тіло жінки було виявлено у квартирі - Жахливе вбивство: киянин зарізав свою матір (фото, відео)
    Тіло жінки було виявлено у квартирі
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала чоловіка на місці злочину

    У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві матері. Тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті правоохоронці виявили у квартирі. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Так, до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Райдужній виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, патрульні поліцейські, лікарі.

    Як зазначила старша слідча Дніпровського управління поліції Юлія Петренко, на місці судово-медичний експерт оглянув тіло жінки, 1944 року народження, та виявив поріз на горлі.

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    Жахливе вбивство: киянин зарізав свою матір (фото, відео)
    Жахливе вбивство: киянин зарізав свою матір (фото, відео)

    «У помешканні ми виявили сина потерпілої та затримали його за підозрою у вбивстві у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 45-річний киянин, який ніде не працює. За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу та повідомлено затриманому про підозру у скоєнні злочину», – розповіла Петренко.

    Тіло жінки направлено на експертне дослідження, за результатами якого буде відома остаточна причина смерті.

    Також у рамках розслідування встановлюватимуться причини та мотиви злочину.

    Фігуранту загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство розслідування
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