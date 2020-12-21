Вбивство священника в Києві: слідство у справі завершено

Вбивство сталося у 5 років тому в під’їзді багатоповерхівки на проспекті Героїв Сталінграда

У липні 2015 року двоє осіб двічі вистрелили у священнослужителя, влучивши йому в голову

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчим управлінням столичної поліції завершено розслідування особливо тяжкого злочину, скоєного 5 років тому, - умисного вбивства священнослужителя однієї з православних церков Києва.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Вбивство було скоєно ввечері 25 липня 2015 року у під’їзді багатоповерхівки на проспекті Героїв Сталінграда.

У ході досудового розслідування встановлено, що двоє осіб двічі вистрелили в священнослужителя, влучивши йому в голову. Після скоєного зловмисники покинули місце злочину, заволодівши особистими речами потерпілого.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями правоохоронці встановили одного із нападників. Ним виявився 46-річний киянин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

На теперішній час підозрюваний перебуває під вартою.

Матеріали відносно спільника, виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.