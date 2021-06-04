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    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій

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    Полігон №5&nbsp;у&nbsp;Підгірцях&nbsp;&mdash; найбільше сміттєзвалище в&nbsp;Україні - Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
    Полігон №5 у Підгірцях — найбільше сміттєзвалище в Україні
    Фото: Українська правда

    Рекультивація полігону виконуватиметься у два етапи

    Столична влада розпочала рекультивацію полігону №5, який відпрацював близько 35 років, маючи намір його закрити та перетворити на екологічно безпечний об’єкт. Це вперше в Україні здійснюється рекультивація полігону в таких масштабах та відповідно до європейських практик. Про це під час інспекції робіт на полігоні повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

    Загальна площа полігону – 65 га. Він складається із двох ділянок – карт полігону. Наразі розпочата рекультивація ділянки №1, яка виконуватиметься у два етапи: технічний і біологічний. Технічний етап полягає у розробці технологічних і будівельних заходів, рішень і конструкцій щодо влаштування захисних екранів поверхні полігону, підпірної стінки, систем збирання і направлення на очищення фільтрату, відведення поверхневих стічних вод.

    Біологічний етап рекультивації передбачає агротехнічні та фітомеліоративні заходи, спрямовані на відновлення порушених земель та включає такі роботи: добір асортименту багаторічних трав, підготування ґрунту, сівбу і догляд за посівами.

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    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
    Фото: КМДА

    Нагадаємо, у 2018 році столиця розпочала процес реконструкції полігону, що є необхідним підготовчим етапом рекультивації, оскільки ідеться про безпечний стан полігону та забезпечення протиаварійних заходів. Відповідно до проєкту реконструкції протягом 2018-2020 р.: збудована підпірна стінка (80%), частково укріплена дамба другої карти, збудований фільтраційний дренаж, реконструйовано каналізаційну станцію.

    Також у 2015 році міська влада відновила систему переробки фільтрату – «Rochem UF – Systeme GmbH» (німецьке виробництво), яка не працювала із 2012 року. При цьому без роботи такого обладнання існував ризик потрапляння накопиченого фільтрату в навколишнє середовище. Адже у тілі полігону утворюється рідина. Зараз потужність системи переробки фільтрату збільшено з 200 до 950 куб. м на добу.

    До будівельно-монтажних робіт із реконструкції та рекультивації залучають кращих українських та міжнародних фахівців – обстеження полігону здійснили експерти Федерального міністерства Німеччини із питань довкілля, збереження природи та радіаційної безпеки. Залучають до обговорення і громадськість, зокрема селищні громади, що мають багаторічне сусідство з полігоном.

    Київрада прийняла рішення № 08/231-3054/ПР про додаткові заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією полігону ТПВ № 5 у селі Підгірці Обухівського району Київської області, та його закриття. Також до переліку заходів входить будівництво альтернативи полігону – нового сміттєпереробного заводу в місті Києві. На замовлення Київської міської державної адміністрації Федеральне міністерство Німеччини із питань довкілля, збереження природи та радіаційної безпеки виконало обстеження полігону ТПВ № 5 на предмет доцільності його подальшої експлуатації та можливостей рекультивації. Після обстеження експерти зазначили, що рекультивація полігону можлива при вирішенні питання суттєвого зменшення кількості накопиченого на полігоні фільтрату.

    Як повідомлялося, у столиці почали тестувати нові контейнери для небезпечних відходів.

    Читайте також: Брудні натяки. Як столиці України не потонути у «відходах життєдіяльності»
    Теги: Київ сміття КМДА
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    Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій