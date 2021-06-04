Закриття сміттєвого полігону під Києвом. Столична влада озвучила план дій
Рекультивація полігону виконуватиметься у два етапи
Столична влада розпочала рекультивацію полігону №5, який відпрацював близько 35 років, маючи намір його закрити та перетворити на екологічно безпечний об’єкт. Це вперше в Україні здійснюється рекультивація полігону в таких масштабах та відповідно до європейських практик. Про це під час інспекції робіт на полігоні повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.
Загальна площа полігону – 65 га. Він складається із двох ділянок – карт полігону. Наразі розпочата рекультивація ділянки №1, яка виконуватиметься у два етапи: технічний і біологічний. Технічний етап полягає у розробці технологічних і будівельних заходів, рішень і конструкцій щодо влаштування захисних екранів поверхні полігону, підпірної стінки, систем збирання і направлення на очищення фільтрату, відведення поверхневих стічних вод.
Біологічний етап рекультивації передбачає агротехнічні та фітомеліоративні заходи, спрямовані на відновлення порушених земель та включає такі роботи: добір асортименту багаторічних трав, підготування ґрунту, сівбу і догляд за посівами.
Нагадаємо, у 2018 році столиця розпочала процес реконструкції полігону, що є необхідним підготовчим етапом рекультивації, оскільки ідеться про безпечний стан полігону та забезпечення протиаварійних заходів. Відповідно до проєкту реконструкції протягом 2018-2020 р.: збудована підпірна стінка (80%), частково укріплена дамба другої карти, збудований фільтраційний дренаж, реконструйовано каналізаційну станцію.
Також у 2015 році міська влада відновила систему переробки фільтрату – «Rochem UF – Systeme GmbH» (німецьке виробництво), яка не працювала із 2012 року. При цьому без роботи такого обладнання існував ризик потрапляння накопиченого фільтрату в навколишнє середовище. Адже у тілі полігону утворюється рідина. Зараз потужність системи переробки фільтрату збільшено з 200 до 950 куб. м на добу.
До будівельно-монтажних робіт із реконструкції та рекультивації залучають кращих українських та міжнародних фахівців – обстеження полігону здійснили експерти Федерального міністерства Німеччини із питань довкілля, збереження природи та радіаційної безпеки. Залучають до обговорення і громадськість, зокрема селищні громади, що мають багаторічне сусідство з полігоном.
Як повідомлялося, у столиці почали тестувати нові контейнери для небезпечних відходів.