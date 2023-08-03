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Іще два пошкоджені російськими обстрілами будинки у столиці відновлено: з’явилися фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іще два пошкоджені російськими обстрілами будинки у столиці відновлено: з’явилися фото
На сьогодні будинки повністю відновлено
фото: пресслужба Віталія Кличка

У квітні 2022 року ворог поцілив у будинок, зруйнувавши перші два поверхи та 15 квартир

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відновили пошкоджені російськими обстрілами два сусідніх будинки на вулиці Глибочицькій в Шевченківському районі столиці. В одну нову багатоповерхівку російська ракета влучила навесні минулого року, в будинок поруч – влітку 2022-го. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

У квітні 2022 року ворог поцілив у будинок, зруйнувавши перші два поверхи та 15 квартир. Тоді одна людина загинула, близько десяти зазнали поранень. У будинку були пошкоджені вертикальні, горизонтальні залізобетонні стіни, зруйновані конструкції стін фасаду. Також повибивало вікна та двері.

Вдруге ракета влучила за два місяці в будинок, розташований впритул. Пошкодило три верхніх поверхи (з восьмого по 10-й). Були повністю зруйновані 12 квартир. Ще 80 осель отримали пошкодження різного ступеня. Без жертв, на жаль, теж не обійшлося – загинув чоловік. Ще кількох людей поранило. На уцілілих ділянках перекриттів, що примикають до зруйнованих осель, утворились завали зруйнованих конструкцій. Розчепилися елементи каркасу, були деформовані стінові конструкції. Зруйновані внутрішні мережі», – розповів Віталій Кличко.

На сьогодні будинки повністю відновили. Оновили монолітний залізобетонний каркас, влаштували зовнішні та внутрішні стіни із керамічних блоків. Виготовили та змонтували металеві конструкції даху, замінили ліфти. Відновили внутрішні інженерні мережі. Зробили опорядження фасадів та внутрішнє оздоблення місць загального користування. В деяких квартирах, за бажанням їх власників, зробили соціальний ремонт. Відновили також огородження сходів, балконів та ганків. За місяць завершать благоустрій прилеглої території.

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Нагадаємо, загалом за час повномасштабної війни у Києві ракетними обстрілами ворога пошкоджені майже 800 будівель – інфраструктурних, соціальних об’єктів та житлових будинків. Вони зазнали пошкоджень різного ступеню.

На відновлювальні роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету минулого року понад 600 мільйонів гривень, цього – майже 300 мільйонів. Іще 200 мільйонів виділив уряд.

Відновлення 17-ти найбільш пошкоджених російськими обстрілами житлових будинків столична влада розпочала на початку літа минулого року. Це, зокрема, будинки в Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах. Минулого року відновили 11 будинків, цього року – ще шість разом із будинками на Глибочицькій. Але цього року до них додалися кілька будинків, що зазнали суттєвих ушкоджень внаслідок російських атак. Їх місто теж відновлює.

Теги: Віталій Кличко Київ війна будинок

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