Патріарх Філарет відкрив Всесвітній форум українців (відео)

Всесвітній форум українців – це зібрання представників українства зі всього світу для об'єднання зусиль у розбудові української державності. Уперше такий захід відбувся в серпні 1992 року (на першу річницю проголошення незалежності України). Тоді на ньому були присутні понад 1,5 тис. делегатів від українських громад із 26 країн світу.

Форуми скликаються періодично, раз на чотири роки або раз на пʼять років, за ініціативою українських громадських організацій світу і за підтримки української держави.

VI Всесвітній Форум Українців зібрався 20–21 серпня 2016 року в Українському домі в столиці. Участь у ньому взяло 300 делегатів – представників закордонного українства з понад 30 країн світу.