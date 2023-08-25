Патріарх Філарет відкрив Всесвітній форум українців (відео)
Захід розпочався після семирічної перерви й відтермінування, пов’язаного спершу з пандемією коронавірусу, а потім – із повномасштабною війною
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відкрив VIІ Всесвітній форум українців. Про це повідомив юрист та журналіст Юрій Дорошенко у Facebook.
VIІ Всесвітній форум українців проходить у Києві, у стінах КНУ ім. Тараса Шевченка. Захід триватиме два дні – 25 та 26 серпня. З промовою виступив 94-річний Патріарх Філарет.
Таким чином, Всесвітній форум українців розпочався після семирічної перерви й відтермінування, пов’язаного спершу з пандемією коронавірусу, а потім – із повномасштабною російською агресією проти України.
Всесвітній форум українців – це зібрання представників українства зі всього світу для об'єднання зусиль у розбудові української державності. Уперше такий захід відбувся в серпні 1992 року (на першу річницю проголошення незалежності України). Тоді на ньому були присутні понад 1,5 тис. делегатів від українських громад із 26 країн світу.
Форуми скликаються періодично, раз на чотири роки або раз на пʼять років, за ініціативою українських громадських організацій світу і за підтримки української держави.
VI Всесвітній Форум Українців зібрався 20–21 серпня 2016 року в Українському домі в столиці. Участь у ньому взяло 300 делегатів – представників закордонного українства з понад 30 країн світу.
До слова, раніше 94-річний Патріарх Філарет відвідав книжкову виставку (фото).
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