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Росія заговорила про ракетний удар по монументу «Батьківщина-мати» у Києві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія заговорила про ракетний удар по монументу «Батьківщина-мати» у Києві
Дерадянізація «Батьківщини-матері» в Києві
фото: glavcom.ua

Держдума звинуватила Україну в атаці на «Москву-сіті»

Депутат російської державної думи Андрій Гурулєв закликав ударити по монументу «Батьківщина-мати» у Києві в якості помсти за атаку безпілотників на Москву. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Гурулєв заявив, що останні атаки на Росію «мають виключно інформаційний характер», у тому числі удар безпілотників по «Москва-Сіті» – на думку депутата, це «символ нової столиці, успішної Росії», чому Україна «заздрить».

«У хохлів цього немає, тому їхні потуги можна зрозуміти. Таким чином вони намагаються посіяти страх та сумнів у головах наших громадян. По-перше, цього не буде, наш народ взагалі не з полохливих. По-друге, пропоную брати тим самим методом, але робити це набагато жорсткіше. Зрозуміло, що суто «інформаційні» удари далеко не наш профіль, РФ працює на ефективність. Але, думаю, понівечений щит Батьківщини-мати замість триклятого тризубця зараз був би дуже доречним, цілком ця тема вписалася б у роботу з денацифікації. У нас красиво по ньому навернути є всі можливості. Про удари по Банковій я вже язик зчесав говорити, щоб діячі звідти взагалі сонячного світла не бачили, не вилазили з бункерів», – написав він.

Нагадаємо, у Києві продовжують демонтаж старого радянського герба на головному моменті країни «Батьківщина-мати». Роботи переносили декілька разів через сильний вітер.

Замість герба СРСР встановлять український тризуб. Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що процес завершать до Дня незалежності, 24 серпня.

Група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-Мати», який найближчим часом замінить герб СРСР. 

До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати». 

Теги: Батьківщина Київ росія війна ракета

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