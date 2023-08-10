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Київ отримав спеціальний статус Європейської столиці демократії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Київ отримав спеціальний статус Європейської столиці демократії
Віталій Кличко: Київ продовжує розвивати електронну демократію та впроваджувати інструменти громадської участі
фото: kyiv.klichko.org

Спеціальний статус, який отримав Київ, означає співпрацю з мережею міст ECoD, до якої входять Барселона, Антверпен, Брюссель, Кашкайш, Болонья та інші

Мер Києва Віталій Кличко і засновник ініціативи «Європейська столиця демократії» Гелфрід Карл у столичній мерії підписали Меморандум про співпрацю української столиці та неурядової організації ECoD. Київ долучився до проекту «Європейська столиця демократії» та став партнером зі спеціальним статусом. Про це повідомляє пресслужба міського голови столиці.

«Попри всі виклики воєнного часу, Київ продовжує розвивати електронну демократію та впроваджувати інструменти громадської участі. Українська столиця застосовує кращі європейські практики, успішно впроваджуючи корисні міські сервіси, зокрема, й електронної демократії. Завдяки цьому та укладеному Меморандуму про співпрацю з неурядовою організацією ECoD, який ми сьогодні підписали, Київ став спеціальним партнером програми. Українська столиця увійде до мережі міст проекту «Європейська столиця демократії», – зазначив мер Києва.

Спеціальний статус означає співпрацю з мережею міст ECoD, до якої входять Барселона, Антверпен, Брюссель, Кашкайш, Болонья та інші. Київ сприятиме реалізації Програмного року, який включає низку заходів, спрямованих на обмін досвідом успішними практиками демократичного врядування, навчання.

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Київ отримав спеціальний статус Європейської столиці демократії
фото: kyiv.klichko.org

Кличко зазначив, що українська столиця стане активним учасником важливих міжнародних конференцій. Зокрема, в листопаді цього року в Бельгії Київ долучиться до конференції, де обговорюватимуть важливу роль місцевого самоврядування для демократичного та стійкого розвитку України. А наступного року українська столиця стане учасником, зокрема, ACT NOW Конференції мерів 2024 та конгресу «Інновації в політиці».

Під час візиту до Києва делегація ECoD ознайомилася із концепцією та роботою відкритих громадських просторів Vcentri Hub, які функціонують у трьох районах столиці. Згідно підписаного Меморандуму Київ розвиватиме громадські простори спільно з усіма містами, які входять до мережі проєкту «Європейська столиця демократії».

Нагадаємо, що кілька пам'яток Києва і Львова можуть увійти до списку Світової спадщини в небезпеці. Міжнародна організація ЮНЕСКО рекомендує додати собор святої Софії, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова до цього переліку.

Теги: Київ місто Європа

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