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У Києві розбирають стародавній будинок на Андріївському узвозі (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві розбирають стародавній будинок на Андріївському узвозі (фото)
У Києві на вул. Андріївський узвіз, 26 розбирають будинок Всеволода Тарнавського
фото: Дмитро Перов

Будинок вже вдруге намагаються розібрати будівлю, першу – вдалося зупинити у вересні 2022 р.

На вул. Андріївський узвіз, 26 розбирають будинок Всеволода Тарнавського. Про це повідомив заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

На вул. Андріївський узвіз, 26 розбирають будинок Всеволода Тарнавського
На вул. Андріївський узвіз, 26 розбирають будинок Всеволода Тарнавського
фото: Дмитро Перов
Будинок Всеволода Тарнавського споруджено у 70-х рр. ХІХ ст.
Будинок Всеволода Тарнавського споруджено у 70-х рр. ХІХ ст.
фото: Дмитро Перов

За інформацією дослідника історії Києва Антона Короба, будинок споруджено у 70-х рр. ХІХ ст. на замовлення титулярного радника Всеволода Тарнавського.

Будинок споруджено у 70-х рр. ХІХ ст. на замовлення титулярного радника Всеволода Тарнавського
Будинок споруджено у 70-х рр. ХІХ ст. на замовлення титулярного радника Всеволода Тарнавського
фото: Дмитро Перов

Будинок двоповерховий, на високому підвальному поверсі мав декор виконаний з жовтої київської цегли з бароковими та ренесансними ремінісценціями. До слова, демонтаж відбувається за накриттям. На будівельному майданчику відсутній паспорт об'єкта з наявною інформацією про дозвільну документацію та захисний паркан.

Зазначимо, це вже друга спроба розібрати будівлю. Першу – вдалося зупинити у вересні 2022 р. Будинок Тарнавського знаходиться в охоронних зонах Софії Київської та Андріївської церкви.

Будинок Тарнавського знаходиться в охоронних зонах Софії Київської та Андріївської церкви
Будинок Тарнавського знаходиться в охоронних зонах Софії Київської та Андріївської церкви
фото: Дмитро Перов

Зазначимо, що будинок розташований на території «Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Ця земля – це археологічно охоронна зона. З одного боку він має чотири поверхи, з іншого – три. 

У березні 2015 року було укладено договір купівлі-продажу споруди. Згідно з документом, компанія, яка придбала будівлю, мала провести реставраційні роботи у 2015-2016 роках. Але пізніше будівлю знову продавали.

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Теги: Київ вулиця будинок

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