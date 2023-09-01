У Києві розбирають стародавній будинок на Андріївському узвозі (фото)

Будинок вже вдруге намагаються розібрати будівлю, першу – вдалося зупинити у вересні 2022 р.

На вул. Андріївський узвіз, 26 розбирають будинок Всеволода Тарнавського. Про це повідомив заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

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На вул. Андріївський узвіз, 26 розбирають будинок Всеволода Тарнавського фото: Дмитро Перов

Будинок Всеволода Тарнавського споруджено у 70-х рр. ХІХ ст. фото: Дмитро Перов

За інформацією дослідника історії Києва Антона Короба, будинок споруджено у 70-х рр. ХІХ ст. на замовлення титулярного радника Всеволода Тарнавського.

Будинок споруджено у 70-х рр. ХІХ ст. на замовлення титулярного радника Всеволода Тарнавського фото: Дмитро Перов

Будинок двоповерховий, на високому підвальному поверсі мав декор виконаний з жовтої київської цегли з бароковими та ренесансними ремінісценціями. До слова, демонтаж відбувається за накриттям. На будівельному майданчику відсутній паспорт об'єкта з наявною інформацією про дозвільну документацію та захисний паркан.

Зазначимо, це вже друга спроба розібрати будівлю. Першу – вдалося зупинити у вересні 2022 р. Будинок Тарнавського знаходиться в охоронних зонах Софії Київської та Андріївської церкви.

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Будинок Тарнавського знаходиться в охоронних зонах Софії Київської та Андріївської церкви фото: Дмитро Перов

Зазначимо, що будинок розташований на території «Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Ця земля – це археологічно охоронна зона. З одного боку він має чотири поверхи, з іншого – три.

У березні 2015 року було укладено договір купівлі-продажу споруди. Згідно з документом, компанія, яка придбала будівлю, мала провести реставраційні роботи у 2015-2016 роках. Але пізніше будівлю знову продавали.