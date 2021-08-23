Героя України, патріарха Філарета вперше за 30 років не запросили на офіційні заходи. Заява

Київський Патріархат зазначає, що патріарха Філарета хочуть ізолювати від життя суспільства

Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України. Про це йдеться в заяві УПЦ Київського Патріархату.

Зазначається, що Філарета прийняли рішення не запрошувати «чиновники Офісу президента України, на вимогу керівництва Православної Церкви України та представників Константинопольського Патріархату».

«Це перший ганебний випадок за три десятиріччя існування нашої держави. Навіть ставленик Москви Віктор Янукович не опускався до такої підлої зневаги морального авторитета української нації.

Філарет – символ боротьби за церковну незалежність, зразок справжнього українського державника. Дискримінація щодо нього є індикатором того, наскільки теперішня влада є щирою в бажанні утверджувати незалежність нашої країни, зміцнювати її суверенітет і могутність», – йдеться в заяві.

У пресслужбі Київського Патріархату зазначають, що «кричущий цинізм такого рішення влади полягає в тому, що на ювілей народження Української держави не запросили того, хто першим розпочав боротьбу за автокефалію Української Православної Церкви, за що отримав анафему від Москви, збудував справді незалежну помісну церкву – УПЦ Київського Патріархату, що дало можливість говорити про надання томосу».

Наведений факт відсутності запрошення Патріарху Філарету Київський Патріархат сприймає, як антиукраїнську спробу ізолювати його від життя суспільства, намагання дискредитувати в очах громадськості та переписати новітню історію державотворення.

«Рішуче протестуємо проти безпрецедентного тиску та демонстративного ігнорування справжнього патріота України, великого Пастиря українського народу – Патріарха Філарета. Закликаємо владу припинити цю негативну, антидержавну політику, а всі патріотичні сили – згуртуватися навколо українського Патріарха», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва увечері 20 серпня.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Вселенський Патріарх Варфоломій подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

Як повідомлялося, 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.