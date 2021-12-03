Кличко вручив автівки ветеранам АТО, що мають інвалідність (фото)

Ключі від автівок отримали ветерани АТО/ООС, які зазнали тяжких поранень у боях, втратили кінцівки

Представники громадських організацій, які опікуються питаннями людей з інвалідністю, отримали подяки від столичної влади

Мер Києва Віталій Кличко до Міжнародного дня людей з інвалідністю вручив подяки керівникам та членам громадських організацій, які опікуються потребами осіб з інвалідністю, а також ключі від автівок шести ветеранам російсько-української війни, які мають інвалідність 1-2 групи. Про це повідомляє пресслужба мера.

«Міська влада робить сьогодні все можливе, хоча я впевнений, що поки цього не достатньо, аби щоденне життя людей з інвалідністю було більш комфортним», – зазначив Кличко.

У Києві облаштовують пандуси і встановлюють ліфти в реконструйованих та нових відділеннях лікарень, у школах та дитячих садках, закуповують нові автобуси, тролейбуси та трамваї з низькою підлогою, облаштовують наземні переходи зі звуковим супроводженням. На 14 станціях метро встановили обладнання для доступності станцій для людей з інвалідністю. В оновлених відділеннях лікарень дублюють надписи шрифтом Брайля.

Місто надає щорічну та щомісячну адресну матеріальну допомогу киянам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Допомагає з протезуванням та ортопедичним взуттям. Надає щомісячну матеріальну допомогу студентам з інвалідністю на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах.

Також міська влада забезпечує оздоровлення, компенсації за пільговий проїзд громадським транспортом, здійснення ремонтів у квартирах інвалідів війни І групи. Надає компенсацію для придбання автомобілів особам з інвалідністю.

Тільки цього року надали фінансову підтримку 104 громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на загальну суму 17,4 млн грн.

«Я розумію, що цього недостатньо. І поки що Київ працює над тим, аби стати максимально безбар’єрним і комфортним для усіх мешканців», – наголосив Кличко.

За офіційними даними, в Києві проживає понад 161 тис. людей з інвалідністю. Із них – осіб з інвалідністю І групи – понад 12,8 тис., ІІ групи – понад 73,5 тис., ІІІ групи – понад 62,7 тис. Дітей з інвалідністю – більше як 11,7 тис.

Представники громадських організацій, які опікуються питаннями людей з інвалідністю, подякували міській владі за роботу з підтримки киян з інвалідністю. Зокрема, за створення центрів комплексної реабілітації в кожному районі міста, за матеріальну підтримку та збереження пільг на проїзд. А також питаннях, над розв’язанням яких іще потрібно працювати. Зокрема, забезпечення доступності киян з інвалідністю до отримання медичних послуг, створення безбар’єрної інфраструктури, збільшення рівня поінформованості людей з інвалідністю щодо отримання соціальних пільг.

Також Кличко вручив шести ветеранам російсько-української війни, які отримали інвалідність, ключі від нових авто. Та подякував захисникам за їх мужність, відвагу, та жертву, яку вони принесли в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Мер підкреслив, що столична влада завжди шукає можливості для підтримки ветеранів.

«У рамках міської соціальної програми «Турбота. Назустріч киянам» ми закупили за кошти столичного бюджету шість автомобілів, які переобладнали під потреби кожного з тих, хто їх отримає. І сьогодні я дуже радий вручити ключі від цих автівок їх власникам. Дякую вам за службу державі!» – наголосив Кличко.

Директор «Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції», що опікується, зокрема, програмою забезпечення учасників бойових дій з інвалідністю автівками, Георгій Кунах зазначив, що це – не перша програма підтримки киян-захисників, але одна з найважливіших.

«Рік ми займалися цим питанням – готували документацію, працювали з депутатським корпусом, доводили, що це потрібно нашим хлопцям. Ці бійці отримали тяжкі поранення в боях, втратили кінцівки. Ми повинні їм допомагати, підтримувати. Повинні висловити свою повагу і вдячність», – підкреслив Кунах.