Кличко вручив нагороди учасникам бойових дій і пообіцяв не лишати їх пільг (фото)



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У Київській мерії вшанували киян, які загинули, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України Фото: Пресслужба мера Києва

У столичній мерії відбулася церемонія вручення нагород з нагоди Дня захисника України

Понад 28 тисяч киян пройшли через горнило війни на сході України. І багато хто з них подовжив контракт і сьогодні - на передовій. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час церемонії вручення нагород з нагоди Дня захисника України, що відзначатимуть 14 жовтня.

«Ми шануємо і відзначаємо героїв, які зі зброєю в руках захищають нашу землю від агресора. Та тих, хто допомагає українським бійцям - волонтерів, медиків. На жаль, 385 киян загинули, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, мирне життя в інших містах та містечках нашої держави», - сказав Кличко, якого цитує пресслужба мера.

Столичний голова зазначив, що місто підтримує учасників бойових дій на сході та їх родини. Так в рамках програми «Турбота. Назустріч киянам» надається матеріальна допомога киянам-учасникам АТО та членам сімей загиблих воїнів. Вони отримують щомісячну адресну матеріальну допомогу на покриття витрат на сплату за житлово-комунальні послуги. Також надаються кошти на лікування та компенсацію на складне протезування. Оздоровлення в санаторіях отримують діти киян-учасників АТО.

Щорічну матеріальну допомогу - 5 тисяч гривень - цього року отримали майже 28 тисяч учасників АТО. 583 особа з числа членів сімей загиблих отримали допомогу в 25 тисяч грн. Також з міського бюджету виділені кошти на винагороди воїнам АТО з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні і Дня пам’яті та примирення.

«Хочу наголосити, столиця і надалі підтримуватиме воїнів-захисників. Що б там не говорили і не планували, Київ і надалі надаватиме пільги ветеранам АТО та їх родинам, сім’ям полеглих героїв! - підкреслив мер. - Сьогодні боротьба за незалежність, насправді, триває в усіх містах і селищах України. Кожен з нас має усвідомлювати, що від щоденної праці кожного - в усіх сферах - залежить успіх усієї країни. Я щиро вітаю всіх справжніх патріотів нашої держави!».

Мер столиці вручив 14 відзнак київського міського голови — медаль «Честь. Слава. Держава» воїнам-учасникам бойових дій на сході держави. А також 13 нагород від президента та уряду громадським діячам, вчителям та представникам культури.

Як повідомлялося, до Дня захисника України, який відзначається щорічно 14 жовтня, у столиці тривають тематичні виставки, святкові концерти, патріотичні заходи, молебні за мир.