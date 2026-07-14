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Проїзний у Києві вшестеро дорожчий, ніж у Дніпрі. Як так?

Мегаполіс
Марк Любаров
glavcom.ua
Марк Любаров
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Проїзний у Києві вшестеро дорожчий, ніж у Дніпрі. Як так?
Тарифи на громадський транспорт у Києві не переглядали з 2018 року
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Чим обґрунтовані нові столичні ціни на транспорт і що можна побачити, якщо порівняти їх з тарифами в інших містах України

Сьогодні, 14 липня – останній день, коли в столиці діють старі ціни на громадський транспорт. Зараз за поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі чи на фунікулері пасажири віддають 8 грн, квиток на міську електричку коштує 14,99 грн.

Проте вже від завтра, 15 липня пасажири платитимуть за новими тарифами. Разова поїздка у метро та наземному транспорті тепер коштуватиме 30 грн. Водночас для тих, хто їздить постійно, діятиме система знижок. Якщо купувати від 1 до 9 поїздок, середня ціна поїздки залишиться максимальною – 30 грн. А от якщо придбати проїзний на 50 поїздок, то кожна обійдеться вже у 25 грн.

Проїзний на 46 поїздок коштуватиме 1088 грн, на 62 поїздки – 1463 грн, на 92 поїздки – 2156 грн, а проїзний на 124 поїздки обійдеться у 2888 грн. Безлімітний місячний абонемент після громадського обговорення здешевили на чверть, тож його вартість становитиме 3656 грн.

Для школярів зберігається пільга у розмірі 75% на місячні проїзні. Під час навчального року проїзд для учнів залишиться безкоштовним, а оплачувати його потрібно буде лише влітку. У цей період проїзний на 46 поїздок коштуватиме 272 грн, на 62 поїздки – 365,75 грн, на 92 поїздки – 539 грн, а на 124 поїздки – 722 грн. Безлімітний місячний проїзний для школярів обійдеться у 914 грн.

Окремо міська влада пояснила, що буде з невикористаними поїздками, придбаними про запас – пасажири можуть їздити за старими цінами до 15 вересня. Після цієї дати їхню вартість автоматично зарахують на електронний гаманець транспортної картки.

Скільки зараз платять за проїзд мешканці інших міст

Звернемо увагу на інші найбільші українські міста, аби порівняти вартість транспорту в них та у столиці. Харковом, Дніпром, Львовом та Одесою.

Якщо звести всі дані, то проїзд без пільг у цих містах виглядатиме так (Київ порівнюється вже за новими тарифами):

Місто

 Метро (в грн)

  Наземний комунальний транспорт в грн (автобуси, тролейбуси, трамваї)

 Маршрутка (в грн)
Київ 30 30 20
Харків безкоштовний безкоштовний 25-30, залежно від напряму
 Одеса немає 15 25
Львів немає При оплаті додатком або ЛеоКарт – 23;
при оплаті банківською карткою/телефоном – 26;
готівкою – 30.		 При оплаті додатком або ЛеоКарт – 23;
при оплаті банківською карткою/телефоном – 26;
готівкою – 30.
Дніпро 10 10 23

Багатьох киян найбільше здивувала саме висока вартість безлімітних місячних проїзних. Спочатку їхня ціна була майже 5000 грн, проте згодом її знизили до 3656 грн. Якщо порівняти вартість безлімітних проїзних без пільг у п’яти найбільших містах, різниця стає ще очевиднішою:

Місто

Вартість безлімітного місячного проїзного (в грн)
Київ 3656
Харків  Комунальний транспорт безкоштовний
 Одеса

Трамвай та тролейбус окремо – 420

Трамвай та тролейбус разом – 567
Львів  1150 на всі види транспорту
Дніпро

Трамвай та тролейбус окремо – 410

Трамвай та тролейбус разом – 600

Тобто починаючи з 15 липня вартість місячного безлімітного проїзного в Києві буде у понад 3 рази вищою за проїзний у Львові та у понад шість разів дорожчою за проїзний у Дніпрі або Одесі.

Чому у Києві вартість проїзду вища

У міській владі Києва нагадали, що тарифи не переглядали з 2018 року. Їх підвищення пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури та зменшенням пасажиропотоку. При цьому чиновники зазначають, що економічно обґрунтований тариф, за розрахунками перевізників, є значно вищим.

Дійсно, з 2018 року через пандемію, війну та світову паливну кризу ціни на пальне, електрику та оплату праці зросли скрізь. Проте вони піднялися для всіх міст, тож чому саме в Києві проїзд найдорожчий?

Собівартість проїзду зазвичай більша за ціну квитка, адже поїздка в тролейбусі чи автобусі – це не лише витрати на електрику чи бензин. У квиток входить зарплата працівників комунальних підприємств, які обслуговують транспорт, а також ремонт машин та інфраструктури. До того ж Київ має найбільшу довжину метрополітену, величезну транспортну мережу та високу зношеність ліній і вагонів. Досі місто стримувало ціни на рівні 2018 року, компенсуючи різницю з міського бюджету. Проте інші міста витрачають на такі дотації більше коштів. Наприклад, в Одесі або Дніпрі на підтримку низької вартості проїзду виділяють більшу частину бюджету, ніж у Львові.

Окремо варто згадати Харків, де громадський комунальний транспорт взагалі безкоштовний, бо повністю фінансується з міського бюджету. На 2026 рік у бюджеті Харкова на транспортну інфраструктуру передбачили понад три мільярди гривень.

Ще одним важливим фактором стали зарплати працівників. Зараз в українських містах є великий дефіцит водіїв. Щоб утримати людей, місту доводиться підвищувати їм оплату праці, що автоматично збільшує собівартість кожної поїздки.

У 2026 році загальний бюджет Києва становить 106 млрд грн. На транспорт виділили 21 млрд, з яких дотація на пасажирські перевезення складає 12 млрд грн. Тому рішення підняти вартість проїзду – це скоріше політична воля мерії, яка або не хоче, або більше просто не в змозі виплачувати такі величезні дотації за рахунок інших міських потреб.

Марк Любаров, для «Главкома»

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Теги: Київ тарифи громадський транспорт метро квиток перевезення

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