КМДА хоче продовжити лінію червоної гілки метро

Можливе будівництво нової станції прив'язується до створення біля Биківні Національного військового меморіального кладовища

У Києві можуть подовжити лінію столичного метрополітену від станції «Лісова» до Биківні. Саме там збираються облаштувати Національне військове меморіальне кладовище. Про це на засіданні Київської міської ради 21 квітня сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Щодо транспортного сполучення (з кладовищем – «Главком) є декілька варіантів. Насамперед проговорюється окремий маршрут автобуса, але завдання ставиться більше – аж до продовження лінії метрополітену, але це за умови наявного фінансування. Поки що ми говоримо про те, що від станції метро «Лісова», де буде приведена до ладу певна інфраструктура, рухатиметься шатл, спеціально під цей об’єкт», – заявив Пантелеєв.

Нагадаємо, що Київрада розпочала процедуру створення Національного військового кладовища. Загальна площа кладовища сягне майже 100 гектарів. Національне військове меморіальне кладовище для поховання загиблих захисників та захисниць України, які відстоювали незалежність нашої держави, буде облаштоване в Києві на Биківні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тис. поховань.

До слова, столична влада планує відкрити метро на Виноградар наступного року. У 2018 році Київський метрополітен уклав договір на будівництво метро на Виноградар за підсумками відповідного тендеру. Тоді конкурс виграв ПАТ «Київметробуд». Зазначалося, що в рамках проекту побудують одразу дві станції «Мостицька» та «Проспект Правди» загальною вартістю у 5 млрд 993 млн грн.