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Коли запрацює метро на Виноградарі: Кличко назвав рік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коли запрацює метро на Виноградарі: Кличко назвав рік
Тунелепрохідницький комплекс «Галина» під час будівництва метро на Виноградар
Фото: Київметробуд

Столична влада планує відкрити метро на Виноградар наступного року

Будівництво метро на Виноградар відновлено. Ймовірно, воно запрацює у 2024 році. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

«Хочу вибачитися перед киянами, планувалося це зробити ще минулого року, але з початку військових дій ми зупинили будівництво й воно було закрито, по-перше, з об'єктивної ситуації коли з міста виїхало велика частина наших мешканців. Велика частина працівників й підприємств які були залучені до робіт виїхало за кордон, третина пішла в лави ЗСУ», – заявив він. 

Міський голова нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну будівництво зупинили «з об'єктивних причин». А цього року роботи відновили і будівництво «набирає обертів».

«Цього року, думаю, ще ні, але наступного в наших планах метро на Виноградар відкрити», – сказав Кличко.

Нагадаємо, що у 2018 році Київський метрополітен уклав договір на будівництво метро на Виноградар за підсумками відповідного тендеру. Тоді конкурс виграв ПАТ «Київметробуд». Зазначалося, що в рамках проекту побудують одразу дві станції «Мостицька» та «Проспект Правди» загальною вартістю у 5 млрд 993 млн грн.

В документі йшлося, що метро на Виноградар відкриють протягом 3 років – на 2021 рік анонсували завершення будівництва. Однак вже у вересні 2021 року сторони внесли зміни у договір й перенесли здачу проекту на 2023 рік. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України це питання зайшло в глухий кут.

Теги: метро Київ Віталій Кличко

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