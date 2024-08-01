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КМДА закликає уряд терміново реставрувати міст Патона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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КМДА закликає уряд терміново реставрувати міст Патона
Міст Патона у Києві перебуває в аварійному стані
фото: з відкритих джерел

Протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено

Міська влада Києва звернулася до Кабінету міністрів України з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через річку Дніпро для уникнення аварійних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Міська влада звернулася до Уряду з вимогою вжити заходів із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є.О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього для уникнення аварійних ситуацій. Відповідний лист сьогодні, 1 серпня, підписав мер Києва Віталій Кличко», – йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що за наполяганням уряду, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України місто передало міст ім. Є.О. Патона для ремонту у проєкт «Велике будівництво».

«Так, Постановою Кабміну № 1271 замовником цих робіт визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. У січні 2023 року розпорядженням КМВА комунальна корпорація «Київавтодор» передала функції замовника з виконання робіт з реставрації Службі», – зазначається в повідомленні.

Столична адміністрація заявляє, що неодноразово зверталася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту, оскільки він має стратегічне значення для Києва.

«Однак протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено. Разом із тим, фахівці міського комунального підприємства «Київавтошляхміст» увесь цей час проводять цілодобовий моніторинг технічного стану споруди, постійно виконують комплекс робіт з її експлуатаційного утримання», – інформує КМДА.

Нагадаємо, у листопад 2021 року візуальний та технічний огляд моста Патона, проведений 6 та 13 листопада, не виявив нових процесів руйнації споруди. 

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Теги: міст Київ

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