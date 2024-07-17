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У Києві блискавка влучила в парковку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві блискавка влучила в парковку (відео)
По обіді столицю та Київську область накрила гроза
фото: скріншот

У місці удару видніється дим

Під час сьогоднішньої негоди у Києві блискавка влучила у парковку в одному із районів міста. Відповідне відео з'явилося у розпорядженні «Главкома».

Подія відбулася у Дарницькому районі. За даними соцмереж, у місці удару видніється дим.

Як раніше повідомлялося, по обіді столицю та Київську область накрила гроза, яка місцями супроводжувалась сильними поривами вітру та дощ. Внаслідок негоди у деяких районах зафіксовано падіння дерев та затоплено вулиці. Дощ пройшовся вже майже всіма районами Києва. На окремих вулицях підтопило проїжджу частину.

Унаслідок негоди, яка вирувала сьогодні у столиці по обіді, у місті затопило торговий центр «Магеллан», що на Теремках та деякі вулиці, а на дорогу в напрямку Макарова Київської області попадали дерева.

Теги: гроза відео Київ дощ

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