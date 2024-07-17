У Києві блискавка влучила в парковку (відео)

У місці удару видніється дим

Під час сьогоднішньої негоди у Києві блискавка влучила у парковку в одному із районів міста. Відповідне відео з'явилося у розпорядженні «Главкома».

⚡️ У Києві блискавка влучила в парковку.



🤯 Подія відбулася в Дарницькому районі. За інформацією із соцмереж, у місці удару видно дим. pic.twitter.com/5JO15PJvFY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 17, 2024

Подія відбулася у Дарницькому районі. За даними соцмереж, у місці удару видніється дим.

Як раніше повідомлялося, по обіді столицю та Київську область накрила гроза, яка місцями супроводжувалась сильними поривами вітру та дощ. Внаслідок негоди у деяких районах зафіксовано падіння дерев та затоплено вулиці. Дощ пройшовся вже майже всіма районами Києва. На окремих вулицях підтопило проїжджу частину.

Унаслідок негоди, яка вирувала сьогодні у столиці по обіді, у місті затопило торговий центр «Магеллан», що на Теремках та деякі вулиці, а на дорогу в напрямку Макарова Київської області попадали дерева.