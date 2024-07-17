У Києві блискавка влучила в парковку (відео)
У місці удару видніється дим
Під час сьогоднішньої негоди у Києві блискавка влучила у парковку в одному із районів міста. Відповідне відео з'явилося у розпорядженні «Главкома».
⚡️ У Києві блискавка влучила в парковку.
🤯 Подія відбулася в Дарницькому районі. За інформацією із соцмереж, у місці удару видно дим. pic.twitter.com/5JO15PJvFY
Подія відбулася у Дарницькому районі. За даними соцмереж, у місці удару видніється дим.
Як раніше повідомлялося, по обіді столицю та Київську область накрила гроза, яка місцями супроводжувалась сильними поривами вітру та дощ. Внаслідок негоди у деяких районах зафіксовано падіння дерев та затоплено вулиці. Дощ пройшовся вже майже всіма районами Києва. На окремих вулицях підтопило проїжджу частину.
Унаслідок негоди, яка вирувала сьогодні у столиці по обіді, у місті затопило торговий центр «Магеллан», що на Теремках та деякі вулиці, а на дорогу в напрямку Макарова Київської області попадали дерева.
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